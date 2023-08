Wendy Guevara logró fama y respeto para los trans en La Casa de los Famosos: “No importa que se rían de mí”

Su humildad y su carisma hizo que México y varios países la apoyara hasta el final de La Casa de Los Famosos. Wendy Guevara ya era una influencer en las redes sociales, pero al salir del reality show se convirtió en toda una celebridad.

Es una actriz trans que aseguró no llegó para representar a nadie porque no quería quedar mal, pero poco a poco se ganó el respeto de la audiencia y de la comunidad LGBTI que hoy se siente representada por ella.

“Yo no puedo hacer quedar mal a nadie, porque yo vengo como yo soy, transparente, no vengo a representar nada. Y las que sienten que las represento, y que vengo a representar a una chica trans, claro que sí, en buena onda, sí, manas. Pero yo respeto su decisión y su pensamiento de cada chica trans y de que cada chico de la comunidad gay, la neta, mil gracias”.

Una vida llena de tropiezos

Guevara nació en León, Guanajuato, tiene 29 años y contó durante su estadía en el reality show, algunas de las penurias que ha pasado en su corta vida y que la llevaron a ser fuerte y luchar por sus ideales.

Dijo que cuando terminó la educación primaria y tuvo un grave accidente de tráfico que la tuvo medio año internada en un hospital del Seguro Social, reseñó el diario El País.

Llegó a entrar en la secundaria, pero duró solo un mes porque fue víctima de acoso escolar. “Me salí, pues ya sabes, me bulleaban por jota, por mi preferencia sexual, me tenía que pelear siempre y eso, entonces mejor ya no estudié y ya”.

También narró episodios de su vida, que incluyen adicciones al alcohol y a las drogas, una infancia con un padre violento y una violación cuando tenía solo 10 años, situación que la impulsó en sus redes sociales a insistirle a las víctimas que denuncien los abusos.

De su transformación de niño a mujer, aseguró que lo más difícil fue conseguir el apoyo de su familia.

“Cuando ya te apoyan tus papás, de ahí, la gente sale sobrando, la gente ya no importa, yo ya salía a la calle y me valía madres que se rieran de mí”.

Perdidas en el cerro la encaminó a la fama

Saltó a la fama en las redes sociales cuando ella y su amiga Paola Suárez relataran en un video espontáneo como unos amigos las habían abandonado en un cerro: “¡Estamos perdidas!”, gritaban entre risas.

El video se hizo viral y de allí nace su programa ‘Las Perdidas’ que le valió un premio MTV Miaw en la categoría de videos virales.

Tras ganar 4 millones de pesos (235 mil dólares) en La Casa de Los Famosos, Wendy sale a la calle con otro premio, el de haberse convertido en un ícono de la comunidad LGTBI que la apoyó hasta el final y con un futuro prometedor en el mundo del entretenimiento.

“Cómo me traten los voy a tratar. Si vamos a pelear: me encantan los problemas, entonces quien guste aquí están las puertas abiertas para pelear o para ser amigos”, dijo la actriz cuando se presentó el primer día en la casa.