La noticia de la victoria de Wendy Guevara rompió fronteras ¿Qué dijeron medios extranjeros?

“¡Y la ganadora es Wendy Guevara!”, ese anuncio hizo explotar las redes sociales, el barrio Coecillo donde nació y vivió la influencer y los gritos de millones de espectadores desde sus casas, un grito al unisonó que se escuchó en todo México por el triunfo de la actriz trans en La Casa de los Famosos.

Después de diez semanas intensas de risas, lágrimas y competencia, la influencer Wendy Guevara se ha llevado el primer premio de La Casa de los Famosos, el reality show estrella de la televisión mexicana que rompió récords de audiencia y enganchó a millones de personas dentro y fuera de México.

Wendy se ganó el cariño de los espectadores, de sus compañeros de la famosa casa y muchos países que se desplegaron para dar a conocer el triunfo de la influencer.

La actriz trans que atrapó a varios países

Lo hizo uno de los diarios más importantes de España, El País, quien destacó parte de la vida de la actriz trans y de cómo se ganó el público para lograr su triunfo. “Guevara se va por fin de la casa, después de 71 días encerrada, y se lleva consigo un premio de 4 millones de pesos (unos 234.000 dólares) y el abrazo y el cariño de un público que la ha defendido desde el primer día”, destaca el diario.

El portal argentino, Infobae, precisó que Wendy “supo tejer una trama que atrapó la atención de los televidentes, en gran parte gracias al efecto de las redes sociales y a la transmisión constante de la vida de los participantes las 24 horas del día”.

Resaltó que la actriz trans logró congregar a miles de personas en el Ángel de la Independencia, emblemático monumento de la Ciudad de México, que explotaron de emoción cuando en las pantallas se anunció a la ganadora.

Icono de la comunidad LGBTI en México

Medios de Estados Unidos también destacaron la gran celebración que generó el triunfo de la protagonista de “Las Perdidas”, donde aseguran que hizo historia al convertirse en el icono de la comunidad LGBTI.

“Ese premio es único e irrepetible y sólo tiene un ganador”, dijo Galilea en los primeros minutos del show.

“Esta noche quien gane, quien se lleve el reconocimiento de los cuatro millones de pesos será únicamente de esa persona, ese dinero no se puede repartir. Quien está noche gane será el único dueño, sin posibilidad de repartir”, destacó el diario Al Día Dallas, quien reseñó el desacuerdo al pacto que hizo Poncho de Nigris de repartirse el premio entre el Team Infierno al que perteneció Wendy.

El diario La República de Perú también destacó que la actriz trans ganó con más de 18 millones de votos.

“Es mucho dinero, yo no sé qué haría. Creo que primero me compraría una casa para rentar y vivir de esas rentas y, obviamente, primero, ayudar a mis papás para que ya no trabajen nunca”, dijo antes de saber que se convertiría en la campeona.