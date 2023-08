Maribel Guardia revela la preocupación más grande por su nieto y no es la ausencia de su padre

Maribel Guardia ha sido sin duda un ejemplo de fortaleza desde que en abril de este año perdió a su único hijo a causa de un infarto fulminante. “Era mi amor, el niño de mis ojos. Ha sido muy duro perderlo pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Lo entrego en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue”, dijo a los medios un par de días después de dar a conocer la noticia.

La actriz ha llevado su duelo con la frente en alto, siempre con una gran sonrisa y comprometida a seguir dando lo mejor de sí tanto en su carrera como con sus seres queridos.

Maribel Guardia y Julián Figueroa Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Especialmente ha sido un gran ejemplo para su nieto José Julián, quien apenas tiene 6 años de edad. El pequeño es su mayor adoración y una de las razones más grandes para mantenerse fuerte. Gracias a la entrega que tiene con él, ha sido un gran apoyo para su nuera Imelda Garza.

Maribel suele ser muy activa en redes sociales por lo que de vez en cuando la podemos ver disfrutando de sus tiempos libres al lado de José Juliá, eso sí, reveló que hay algo que le preocupa demasiado sobre él.

Maribel Guardia revela la mayor preocupación que tiene con su nieto

Maribel Guardia La actriz se ha hecho cargo de su nieto (Instagram)

Si bien la ausencia de su padre podrá ser un golpe muy duro para el pequeño José Julián conforme crezca, Maribel ha confesado que hay otra situación que le preocupa.

Fue justo en el estreno de la obra Princesas, un musical real, en la que Imelda participa, que la actriz se sinceró con la prensa sobre lo que espera del futuro de su nieto y reveló que no quiere que sea un niño actor.

Muchos famosos que fueron niños estrella han hablado de lo difícil que es el camino cuando te expones desde muy pequeño a los reflectores, algo que le preocupa a Maribel pues su nieto está creciendo inevitablemente en ese mundo.

Maribel Guardia El hijo de Julián Figueroa ha crecido con su abuela

“Por ahora que sea un niño. Lo que más me interesa y creo que a su mamá también es que sea un niño, que viva todas sus etapas, que viva su niñez. Si de grande ya quiere ser algo, me parece maravilloso, pero yo prefiero que no fuera artista”, dijo.

“Es una carrera muy difícil, ser artista, muy complicada, muy linda, te da muchas satisfacciones, pero siento que en la adolescencia y en la niñez puede afectar mucho al desarrollo emocional, cómo enfrentas la vida. La fama es algo con lo que debes batallar para mantener los pies en la tierra. Sin ser famoso, ya se tiene un ego inflado, ¡imagínate!”, dijo la actriz.

Así ha sobrellevado José Julián la ausencia de Julián Figueroa

Maribel Guardia El pequeño José Julián está cobijado por su mamá y su abuela

Por su parte, Imelda Garza ha hablado de cómo la muerte de Julián Figueroa ha afectado a José Julián revelando que si bien él ha entendend que ya no está en este mundo, no ha sentido el impacto porque ha aprendido que “está en su corazón” y que tiene el amor de toda su familia.

“Sí, es consciente que su papi ya no está, pero sabe que está en el cielo y también en su corazón, y que está con toda la familia. Tiene mucha mamá, mucha abuelita y tiene muchos familiares que lo quieren mucho”, agregó.