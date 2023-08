¿Qué es la tanatología? El proceso que busca Maribel Guardia para superar la muerte de su hijo

Maribel Guardia ha dado lecciones de fortaleza pues aunque su hijo Julián Figueroa murió apenas hace tres meses de manera inesperada luego que sufriera un ataque al corazón, ella ha continuado con sus compromisos laborales. Sin embargo, ha confesado que necesita una pausa para vivir su proceso de duelo.

La actriz ofreció una entrevista al programa ‘Hoy’ donde habló de la muerte de su primogenito y cómo su nieto y la fe en Dios la han ayudado a seguir adelante.

“Le doy gracias a Dios por ese hijo maravilloso que me dio, por tener la bendición de ser madre, no me arrepiento para nada, le tenemos mucho miedo a la muerte, pero es lo único seguro que tenemos en la vida, y lo que podemos aprender de esto es a vivir, haciéndole honor a Dios”, expresó.

En medio de sus palabras no pudo evitar las lágrimas y confesó que vio a su hijo y pudo conversar con él telepáticamente. Fue en ese momento en el que le confesó como moriría aunque decidió no contar la manera y asegura que no s elo ha dicho a nadie.

Maribel Guardia buscará ayuda en la tanatología

Maribel Guardia informó que se tomará un tiempo de descanso por lo que renunció a distintos proyectos televisivos, pero durante su entrevista sostuvo que seguirá adelante con su vida pese a su dolor.

“Hay que levantarse, hay que continuar, salir adelante, ya me verán un día de estos en bikini y otro día modelando fajas y yo voy a continuar con mi vida”, dijo.

De igual manera, informó que buscará ayuda en la tanatología para vivir el proceso de duelo de la mejor manera.

“Estoy agotada física y mentalmente; necesito ver a una tanatóloga, que no la he visto y trabajar muchas cosas que tengo que trabajar”, dijo a programa ‘Siéntese quien pueda’.

¿Que es la tanatología?

El término tiene origen griego Thanatos (muerte) y logos (estudio o tratado), por lo que su objetivo es estudiar y ofrecer ayuda profesional a los pacientes con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias para aceptar la muerte como un proceso natural.

Los profesionales especializados en esta rama brindan las herramientas para preparar a las personas y educarlos en estos fuertes momentos que tarde o temprano llegarán.

Estos ayudan a los afectados mediante actividades o tareas, que permitirá a los pacientes a superar la pérdida hablando de sus emociones, como el miedo, la tristeza, el enojo y la clara incertidumbre de no saber cómo manejarse en un futuro.