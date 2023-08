Gabriel Soto al borde del retiro: ¿cuál es la enfermedad que lo aqueja?

Gabriel Soto es uno de los galanes de telenovela más famosos de México que a sus 48 años sigue triunfando y recientemente está protagonizando la telenovela Vencer la culpa.

Sin embargo, ya llegó la hora que se retire y tome un descanso y esta sería la última telenovela que el galán protagonizará, al menos por unos meses.

Y no porque ya no quiera trabajar, sino porque su salud y su cuerpo así se lo exigen, y así lo confesó en una reciente entrevista, abriendo su corazón.

Gabriel Soto habla de la enfermedad por la que se retirará de las telenovelas por un tiempo

Gabriel Soto se muestra bien y fuerte en sus redes, pero la realidad es que una enfermedad lo está afectando y por eso se alejará de las novelas y se tomará un descanso.

El actor reveló que tiene hernias cervicales que han afectado su salud, e incluso su movilidad, y está en tratamiento, aunque podría necesitar una cirugía.

“No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni Año Nuevo, ni nada. Ahora sí necesito dedicarme a mí, a mi salud, primero que nada, y ahora sí a todo lo que conlleva mi vida, sólo unos mesecitos, ya regresaré pronto. Ha sido un tema complicado, traigo dos hernias en dos cervicales, estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y muchas cosas para evitarme una cirugía. Digamos que fácil y sencilla, no es”, dijo en entrevista a El gordo y la flaca.

Por esta razón, luego de terminar las grabaciones y promociones de la novela Vencer la culpa, que está protagonizando actualmente, se tomará un descanso y se dedicará a su salud, aunque recalcó que tratará de volver pronto.

“Terminando esta novela me voy a tomar un descanso, no porque quiera, ahora sí mi cuerpo me lo pide, mi salud se ha visto mermada en ese sentido, entonces ya tengo que detenerme un poquito, porque sí han sido tres años sin parar, este trabajo es muy demandante, es de muchos horas de trabajo. Tengo toda la fe de que voy a salir de esta y esperamos que con los medicamentos y el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto”, dijo Soto.

El actor incluso reveló que sus propias hijas le pidieron que tomara este descanso y vacaciones para poder estar con ellas y disfrutar más juntos, ya que siempre está trabajando, así que este tiempo lo tomará para descansar, recuperarse, estar con sus hijas y su familia.