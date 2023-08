“No insultó a nadie”: Tuiteros defienden a Yahritza pero ataques empeoran entre abucheos y piñatas

Yahritza Martínez, una artista que recién despuntó en el género de regional mexicano, ha causado gran indignación por sus comentarios sobre México. La joven de 16 años es parte de la agrupación Yahritza y su Esencia y una desafortunada entrevista en tierra Azteca amenaza su carrera.

Aunque todos los integrantes del grupo son nacidos en Estados Unidos, tienen raíces mexicanas. La polémica estalló cuando uno de ellos “despreció” la comida mexicana, diciendo que “prefiere el sazón de Washington”, donde nació.

“Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó el guitarrista Armando.

Yahritza y su Esencia Instagram: @lumbremusic y yahritzaysuesencia (Instagram: @lumbremusic y yahritzaysuesencia)

Por otro lado, Jairo, otro de los integrantes aseveró: “Soy bien delicado, sólo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”.

La gota que derramó el vaso fue el comentario de Yahritza, quien aseguró que no le gusta despertar en tierras aztecas por el ruido de las ciudades y el tráfico. “No me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo.

De inmediato, internautas reaccionaron en redes sociales, plasmando mensajes llenos de odio. Algunos incluso los compararon con el caso del cantante Tiziano Ferro, quien en 2006 fue cuestionado sobre la belleza en México a lo que él resondió que no entendía por qué decían que las mexicanas eran las mujeres más bellas del mundo si tenían bigote.

Yahritza La cantante ha recibido una oleada de comentarios de odio (Instagram)

“Fue un placer no conocerte Yahritza!! pero nosotros los mexicanos también somos delicados suerte en tu país ojalá triunfen como tiziano en su tierra”; “Que se vayan a cantar a los estados unidos aquí no los queremos”; “Es que aquí a nosotros los mexicanos tres cosas nos pueden molestar, 1 no puedes hablar mal de la comida de este país( jamás), 2 de sus costumbres- tradiciones y 3 de su gente”, se lee.

Algunos comentarios han escalado a ser racistas y machistas pues a Yahritza la llaman “chica chico” “o “chica vato”, burlándose de su estilo. Además, internautas han utilizado términos despectivos para señalar sus orígenes.

Debido al hate recibido, los músicos ofrecieron disculpas públicas alegando que “no se supieron expresar correctamente”.

Yahritza La cantante bajó considerablemente sus seguidores en redes sociales (Instagram)

“Estamos agradecidos pero también apenados, ustedes el público tienen toda la razón, no nos supimos expresar correctamente, en este alarde, tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estaban fuera de lugar, ya entendimos eso, les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si ofendimos a alguien esa nunca fue nuestra intención”, dijeron.

Tuiteros salen en defensa de Yahritza

Mientras las redes sociales están plagadas de comentarios negativos sobre Yahritza, tuiteros han salido a defenderla.

Yahritza y Su Esencia Instagram: @yahritzaysuesencia (Instagram: @yahritzaysuesencia)

“Esto fue lo que dijeron: no “hablaron mal” de México no de la comida. Decir que sí te gusta pero que hay mucho ruido en la calle es una realidad de la CDMX, no es un insulto, y además dijo que sí le gusta la ciudad!!!”, señaló la tuitera @latinamericanah.

Y continuó: “Lo que no les gusta es que los escuchen con sus acentos estadounidenses, que no recuerden algunas palabras en español o que digan que les gusta más la comida del lugar donde son. En el fondo es porque creen que “no son dignos” de ser gringos porque “tienen el nopal en la frente” (...) Todas las burlas y los comentarios hacia ellos que he visto son bien racistas – que cómo va a decir “chicken” si está bien prieto, “yo cuando llevo 3 días en el gabacho”. No mamen, pues son de allá!!! allá nacieron y crecieron”.

Por su parte, el tuitero @misaelmunozc denunció el racismo detrás de las piñatas que la famosa Piñatería Ramírez hizo de la banda.

“La ironía: Toman un comentario “desatinado” de excusa para exponer lo racistas y cerotes que son, hasta comentarios pedofilos he visto ¿Por defender exactamente que? ¿Realmente es tan serio que alguien no le guste la comida mexicana?”, se lee.

Piñatas Yahritza y su esencia han sido blanco de crueles burlas

Algunos, defendieron lo dicho por el usuario pues la piñatería ha “jugado” y “lucrado” con temas delicados antes, como sucedió con el caso Debhani Escobar. “Esa piñateria deberia ser drstruida, ellos igual hicieron piñatas referencido a lo de debhani. Son un basura”. Sin embargo, no faltaron quienes señalaron que Yahritza y su Esencia “merecen ser odiados”.

Muchos han sostenido que la agrupación “hizo mal” y que deben “atenerse a las consecuencias”. “La regaron, no vas a un país a criticarlo y pretender que te aplaudan, así de fácil, no se trata de ser Moreno o güero, pregúntale a Tiziano Ferro”; “Qué esperaban?? que olvidemos y los recibamos con flores y aplausos?? que se atengan a las consecuencias de sus ofensas”; “No es que esté mal que no te guste , es simple educación , no llegas a resaltar las cosas que no te agradan”; “Literal están lucrando con México para que vengan y le hagan el feo al país”, se lee.