Para terminar de ser cancelados: Yahritza habló de Selena y fans arremeten contra ellos

La visita de Yahritza y Su Esencia, se colocó en el centro de la polémica y es que su música terminó viéndose opacados por la serie de comentarios que hicieron durante una conferencia de prensa en la que aseguraron que su estancia en México no había sido la mejor e incluso mostraron su rechazo por la comida del país.

Y es que la agrupación aseguró que el ruido de la Ciudad de México, sumado al picor de la comida mexicana, un comentario que Jairo refrendó, comentando que prefería el pollo, pues era muy delicado.

A esto se sumó un video, donde se ve a los integrantes de la agrupación en un puesto de tacos, haciendo gestos luego de que les fuera entregado un refresco en bolsita, lo que terminó por desatar la furia e indignación de los mexicanos, provocando una ola de críticas hacia los jóvenes que por cierto, tienen raíces en este país.

Yahritza y su Esencia Instagram: @lumbremusic y yahritzaysuesencia (Instagram: @lumbremusic y yahritzaysuesencia)

Pese a que los jóvenes ya hicieron una disculpa pública a través de sus redes sociales, sabemos que México es un país que no perdona, y es que tan solo hay que recordar casos como el de Tiziano Ferro, Ángela Aguilar y hasta Karla Panini.

También te podría interesar: ¿Fue por las críticas? Ángela dejó atrás su estilo mexicano y estos outfits lo demuestran

Yahritza y Su Esencia volvió a causar controversia

La agrupación pasó de tener una carrera en ascenso a ir en picada gracias a sus últimos comentarios que terminaron por decepcionar al público mexicano, a quienes Yahritza buscaba enamorar a través de su música que mezcla el regional con los corridos tumbados, colaborando con artistas como Grupo Frontera.

Los usuarios se encargaron de revivir una entrevista de los hermanos, hecha por la periodista argentina Andrea Sambucetti, donde, a modo de documental, revelaron como se originó su concepto musical, naciendo de los campos en los que ayudaban a trabajar a su padre.

Fue entonces, cuando la argentina les cuestionó las comparaciones que les hicieron con Selena Quintanilla, y es que sus historias pueden parecer muy similares, los hermanos formando una banda y teniendo a una mujer de raíces mexicanas como su vocalista.ç

Lamentablemente, más que como un cumplido, a Yahritza no pareció bueno caerle en gracia la pregunta, pues, con un gesto, prefirió no responder y cedió la palabra a Mando, quien respondió: “Le tenemos mucho respeto a Selena, pero nos queremos dar a conocer...”, el joven no terminó de formular su respuesta cuando Jairo continuó: “Se quiere dar a conocer (Yahritza) con su imagen, no con la de alguien más”.

También te podría interesar: Tras oleada de críticas a Barby por la frívola reacción al ver a su hija piden no juzgarla

El grupo desata una nueva ola de críticas

Luego de que se reviviera esta entrevista, una nueva ola de críticas no se hizo esperar, mostrando el descontento que el público siente hacia los hermanos Martínez, comentando que entre ellos y Selena Quintanilla no había punto de comparación, recordando el amor y el respeto que tuvo la ‘Reina del Tex-Mex’ hacia México.

Muchos aprovecharon para resaltar la humildad y el talento que Selena tenía, e incluso hubo quienes comentaron que debían sentirse dichosos de haber sido comparados con una de las grandes estrellas que el género ha dejado.