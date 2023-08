Yahritza ‘cambia’ de look con IA y la llenan de elogios: ¿recuperará seguidores?

Si bien la música regional mexicana está tomando un nuevo impulso en la industria gracias a exponentes como Christian Nodal, Natanael Cano y Junior H, sigue dando mucho de qué hablar por las polémicas de los mismos y ha sido Yahritza Martínez, una artista que recién despuntó, quien ha causado gran indignación.

La polémica estalló cuando uno de los integrantes del grupo Yahritza y su esencia despreciaron la comida mexicana. Aunque todos son nacidos en Estados Unidos, tienen raíces mexicanas, lo cual hizo que el público enfureciera. Estos comentarios fueron hechos a principios de año pero se viralizaron recientemente, provocando que sean abucheados en conciertos y hasta han perdido un número significativo de seguidores.

Yahritza La cantante hizo comentarios de mal gusto sobre la comida mexicana (Instagram)

“Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó el guitarrista Armando.

Por otro lado, Jairo, otro de los integrantes aseveró: “Soy bien delicado, solo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”.

Pero los comentarios no se detuvieron ahí pues en otro momento, al ser cuestionados sobre la vida cotidiana que hay en México, la vocalista aseguró que no le gusta despertar en tierras aztecas por el ruido de las ciudades y el tráfico.

Yahritza y su Esencia Instagram: @lumbremusic y yahritzaysuesencia (Instagram: @lumbremusic y yahritzaysuesencia)

“No me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo.

Debido al hate recibido, los músicos ofrecieron disculpas públicas alegando que “no se supieron expresar correctamente”. “Estamos agradecidos pero también apenados, ustedes el público tienen toda la razón, no nos supimos expresar correctamente, en este alarde, tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estaban fuera de lugar, ya entendimos eso, les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si ofendimos a alguien esa nunca fue nuestra intención”, dijeron.

El cambio de look de Yahritza: ¿recuperará seguidores?

Yahritza La cantante bajó considerablemente sus seguidores en redes sociales (Instagram)

Yahritza Martínez tiene 16 años y nació en Yakima, Washington, en Estados Unidos. Aunque su carrera comenzó a ascender como espuma, los desafortunados comentarios que hizo junto con la banda sobre México hicieron que perdiera muchos seguidores.

Ahora una serie de imágenes han causado sensación en redes sociales pues aunque fueron creadas con Inteligencia Artificial, lucen muy reales. Éstas fueron compartidas por la usuaria de TikTok @katlamamichula y se puede ver a la cantante luciendo varios outfits por los que se llenó de elogios.

Yahritza @katlamamichula (TikTok)

En una de las imágenes, Yahritza aparece portando un vestido beige estilo princesa con pedrería tanto en la falda como en el corset y las mangas, así como un maquillaje natural y una melena castaña, algo que la convirtió en la “Quinceañera” perfecta.

Algunos han apuntado que este ha sido un viral “conveniente” para limpiar su imagen y así recuperar seguidores.

Yahritza @katlamamichula (Tiktok)

¿Cuántos seguidores perdieron Yahritza y su esencia?

De acuerdo a reportes de diversos medios, la agrupación tenía en TikTok 5 millones 700 mil seguidores, sin embargo para el 8 de agosto ya tenían 585 mil seguidores. En su cuenta oficial de Instagram tenían 727 mil seguidores pero presentaron una pérdida de al menos 6 mil personas en tan sólo veinticuatro horas.