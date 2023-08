Nicola Porcella tuvo una niñez difícil lejos de su madre: ¿por qué no vivió con ella?

Nicola Porcella ha sido la gran sorpresa de La casa de los famoso México. Y es que, pese a entrar siendo de los menos reconocidos, logró conquistar al público y convertirse en uno de los finalistas.

Fuera de las instalaciones del exitoso programa de telerrealidad de TelevisaUnivisión, el peruano cuenta con el apoyo incondicional de sus fanáticos y familiares como su mamá, Fiorella Solimano.

Durante su estancia en la casa, el famoso recibió la visita de su progenitora y demostró tener una gran relación con ella. No obstante, pocos saben que no vivieron juntos durante su infancia.

Así fue la complicada infancia de Nicola Porcella en Perú

En una entrevista con el comunicador Giancarlo Granda, Porcella habló por primera vez sobre su niñez y reveló que fue una etapa muy dura a diferencia de lo que muchos piensan por su imagen.

El modelo contó que creció con su papá, Francesco Porcella, y su hermano en el Cercado de Lima y en el Rímac con carencias económicas. “He pasado hambre, no he tenido ropa, no he tenido zapatillas”, dijo.

“Fue una niñez muy difícil, fue complicada por temas de mis papás, no lo hablo mucho porque no quiero que nadie salga afectado, los tiempos pasaron y mi papá ya sabe que pasó”, agregó en Tiempo Muerto.

Nicola Porcella tuvo una infancia complicada por conflictos entre sus padres | (Instagram: @nicolaporcella12)

De acuerdo al exparticipante de Guerreros, su familia paterna tuvo que apoyar económicamente a su progenitor en esa época porque este no contaba con recursos suficientes para mantenerlos.

“Comida había, pero vivíamos con algo mínimo porque la familia de mi papá le daba plata para que nosotros tengamos. Mis estudios los pagaba la familia porque mi papá no podía”, compartió. “Nunca tuvimos lujos”.

Nicola Porcella es muy cercano a su hermano menor, Francesco Porcella | (Instagram)

El “error” por el que Nicola Porcella no creció con su mamá

Durante la conversación, el locutor de 35 años además reveló que no pudo vivir con su madre durante su niñez debido a que esta perdió su custodia y la de su hermano ante su papá.

“Yo no viví con mi mamá (en mi infancia). Lo que pasa es que, lo conté en algún momento, se separan cuando yo tenía cinco o seis años y mi papá le hace un juicio y nos lleva”, destapó.

“Ese fue el error y mi papá creo que lo acepta después de muchos años porque mi hermano y yo crecimos en un ambiente muy hostil”, aseveró en la plática publicada en abril en YouTube.

Nicola Porcella creció alejado de su mamá luego de que ella perdiera la custodia | (Instagram: @nicolaporcella12)

La celebridad de la televisión también confesó creer que algunos de sus comportamientos en la actualidad se deben precisamente a la falta de su madre durante sus primeros años de vida.

“A veces la gente dice: ‘¿por qué Nicola grita?’ Porque yo vengo con la creencia de que el que más grita es el más fuerte y el que impone. Creo que esa fue la sensibilidad que me faltó al no tener a mi mamá”, opinó.

Sin embargo, cuando comenzó a trabajar en la pantalla chica a mediados de sus 20, comenzaron a convivir porque él decidió llevarla a su hogar y ella lo apoyó en el cuidado de su hijo, Adriano.

“Entré a la televisión y me fui a vivir con ella. Me la traje de Estados Unidos porque se fue a trabajar de empleada doméstica para ayudarme con mi hijo y yo sabía que no la trataban bien”, destapó.

Nicola Porcella ahora vive feliz junto a su madre | (Instagram: @nicolaporcella12)

“Me la traje y ahora, gracias a Dios, nos llevamos muy bien todos”, añadió. “No fue una niñez que a mí me guste, pero tampoco me escudo (…) porque creo que uno tiene que seguir adelante”, concluyó.

Ahora, el sueño de Nicola Porcella es convertirse en el ganador de La casa de los famosos México para llevarse a Fiorella y a Adriano a vivir con él en el país azteca y comenzar una nueva vida.

El público conocerá al vencedor del reality show mexicano en la gala final que será transmitida por Las Estrellas y ViX+ la noche del domingo 13 de agosto.