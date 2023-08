¿Nicola o Wendy? La Casa de los Famosos aún no termina pero teorías ya auguran quién ganará

El final de La Casa de los Famosos está cada vez más cerca y el público ya está tomando decisiones importantes sobre sus votos para elegir al participante que será el ganador absoluto. Sin embargo, aunque aún no hay nada definitivo y las galas de nominación y eliminación han dado sorpresas, Wendy y Nicola son los nombres más fuertes en las teorías que circulan en redes sociales.

La “Barby” Juárez se convirtió en la última eliminada de “La Casa de los Famosos México” rumbo a la gran final. Cabe destacar ésta vez sólo hubo tres nominados por lo que no había opción de salvación, lo que llevó a que los fans teorizaran respecto a que Barby Juárez sería la elegida para dejar La casa, algo que se cumplió.

Barby Juárez La última eliminada de LCDLF (LCDLF)

Los más odiados de La casa de los famosos

No es ningún secreto que Nicola y Wendy se han convertido en los favoritos de los fans y que el odio que el resto de los participantes han provocado, les han abierto paso a la final.

Desde hace varias semanas, Sergio Mayer ha sido el más odidado por el público pues pese a que tuvo uno de los momentos más emotivos con la visita de su nieta Mila, los comentarios desatinados sobre Wendy lo llevaron a estar en la “lista negra”.

Componen canción a Sergio Mayer tras nominación en ‘La casa de los Famosos’ (ViX+)

El ex Garibaldi criticó que la integrante de las Perdidas sólo está participando en el reality para generar contenido, lo que a su vez le ha beneficiado con los votos. “A ver, yo no la conocía, todo mundo habla del poder de Wendy ¿que genera contenido?... si a mí me dicen que voy a competir contra una influencer que tiene toda una red de seguidores que van a apoyarla, pues yo no le entro. Yo no entré a competir para generar contenido, si me hubieran dicho: ‘vas a entrar a la casa, y el que genere mejor contenido va a ganar’, pues yo no le entro”, dijo el cantante, desatando una lluvia de críticas.

Poncho de Nigris también se ha ganado enemigos en la audiencia, especialmente tras pedir que voten por el y donar dinero, además de que se ha aprovechado de Nicola y Wendy. “Me a decepcionado el cambio de poncho en los últimos 10 días..se alejó de Sergio y se acercó más a Nico y Wendy obvio por estrategia, se víctimizo cuál Jorge. Y ahora se contradice porque decía no le importaba el premio, y ahora resulta que lo quiere donar?.. Porfavor”, se lee.

La casa de los famosos Wendy y Nicola se convirtieron en los favoritos (LCDLF)

Y aunque Emilio Osorio no se ha metido con Nicola ni Wendy, tampoco se perfila como el favorito por sus actitudes extrañas en las últimas semanas, al grado de ser acusado de estar haciendo “magia negra”.

Esto dicen las teorías fans respecto al ganador

Aunque parezca que la popularidad de Nicola como Wendy está balanceada, el público ya se inclina más por uno de ellos y esto es lo que dicen en redes sociales:

La casa de los famosos Fans se disputan entre Wendy y Nicola como ganadores (LCDLF)

“Y la última expulsada de #LaCasaDeLosFamososMx es: La Barby Juarez Y en su defecto, la última finalista de #LaCasaDeLosFamosoMx es Wendy Guevara”; “Ahora si gente. ¡A VOTAR POR WENDY GUEVARA!”; “FUTURA GANADORA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO WENDY GUEVARA”; “Wendy vs Nicola Ganadora: Wendy Guevara pq Nicola busco ayuda de Ponchita Oficial”; “wendy guevara debe ser la ganadora absoluta de la casa de los famosos méxico sólo por el simple hecho de que ella cargó con TODO el contenido y no acepto otra opción!!”, se lee.

El fin de semana, Wendy se convirtió en ganadora de los MTV MIAW AWARDS en la categoría Ícono Miaw que es el más importante. Esto ha llevado a creer que podría ganar La casa de los famosos, pues su popularidad está por encima del resto de los participantes e influencers en general.