Sergio Mayer da más razones para ser expulsado: fans indignados por su trato hacia Wendy Guevara

El final de La Casa de los Famosos está cada vez cerca y el público ha comenzado a tomar decisiones importantes respecto a sus votos para elegir al participante que será el ganador absoluto.

Mientras que Sergio Mayer generó cierta emotividad tras la visita de su nieta y mostrar su lado más sensible como abuelo, la polémica no lo deja pues ahora hizo una serie de declaraciones sobre Wendy Guevara que indignaron a los fans.

Si bien se sabe que muchos esperan el triunfo de la influencer, el ex Garibaldi se atrevió a cuestionar su popularidad. Estos comentarios se derivaron de que los momentos de Wendy y Nicola Porcella han afectado su estrategia para ganar. Esto sumado a que Marlon, amigo de la influencer visitó la casa.

Componen canción a Sergio Mayer tras nominación en ‘La casa de los Famosos’ (ViX+)

En días recientes Marlon, amigo de la influencer, visitó la casa Mayer platicó con Alfonso de Nigris, Jorge Losa y Nicola sobre la popularidad y el alcance que tiene ella.

Fue durante una conversación con Poncho Negris que Mayer criticó que la integrante de las Perdidas, sólo está participando en el reality para generar contenido, lo que a su vez le ha beneficiado con los votos.

“Yo en los cines he salido con ellos, pero no solo, Wendy ha salido en todas, Wendy va a ganar, la están poniendo a ella, la están perfilando, está muy perfilada”, mencionó Poncho.

Wendy Guevara La influencer ya fue nominada en una ocasión y se salvó (Instagram)

“A ver, yo no la conocía, todo mundo habla del poder de Wendy ¿qué genera contenido?... si a mí me dicen que voy a competir contra una influencer que tiene toda una red de seguidores que van a apoyarla, pues yo no le entro. Yo no entré a competir para generar contenido, si me hubieran dicho: ‘vas a entrar a la casa, y el que genere mejor contenido va a ganar’, pues yo no le entro”, dijo el cantante.

Las palabras de Sergio generaron una lluvia de críticas en redes sociales, dejando ver que muchos ya no lo quieren en la Casa de los Famosos.

“Cuando tu tío el que está ruco no entiende de las nuevas tecnologías”; “Ya se dio cuenta que no va a ganar por más estrategias que haga jajaja”; “Sergio Mayer se quedó atrapado en los 90′s en donde cree que los famosos son los de las telenovelas de Televisa. Wendy representa el presente del entretenimiento, que soporten las panzonas”; “Sergio Mayer ya duró demasiado. Se nota que no fue al reality a dar contenido, pero tampoco dio empatía, apoyo ni verdadera confianza. Actuó para su propio beneficio y usó a los demás”; “La gente que decía que Mayer y Poncho se estaban deconstruyendo y ahora dicen que Wendy tiene hype por ser trans”, se lee en Twitter.

Sergio Mayer El actor y ex diputado ha creado varias polémicas en LCDLF (Instagram)

¿El Team Infierno tendrá otro expulsado?

En la pasada gala de eliminación, el Apio Quijano se convirtió en el primer expulsado del Team Infierno, abriendo posibilidades de que vuelva a ocurrir esta semana debido a los comentarios de Sergio Mayer contra Wendy.

Eso sí, tuiteros ya han hecho sus apuestas y ahora que Emilio Osorio es el último líder de la temporada, se cree que Jorge Losa perderá su buena racha por lo que será nominado junto a Barby.