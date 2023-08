“¡Ya que se jubile!”: tunden a Paulina Rubio por su presentación en La Casa de los Famosos

El domingo 6 de agosto, se vivió la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos, donde, finalmente, el Team Infierno se colocó como el triunfador luego de que se anunciara la salida de ‘Barby’ Juárez del reality show.

Aunque el ambiente era agridulce, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Nicola Porcella y Emilio Osorio, festejaron su victoria y disfrutaron de la compañía de una invitada muy especial, Paulina Rubio, quien, como Carín León y Gloria Trevi, se dio un tiempo para convivir con los concursantes y acudió para entregarles una moneda que abriría una caja que contenía una foto de sus seres queridos.

Paulina Rubio en 'La Casa de los Famosos' Televisa: 'La Casa de lo Famosos' (Televisa: 'La Casa de lo Famosos')

El paso de ‘La Chica Dorada’ por ‘La Casa de los Famosos se viralizó junto a la reacción de Nicola Porcella, cuando la vio entrar, y es que su cara mostró la gran emoción y sorpresa que tuvo al ver a la cantante de ‘Ni Una Sola Palabra’. Entre los comentarios se leía: “Que bello Nicola, siempre tan agradecido, dice que nunca pensó conocer artistas como Paulina Rubio”.

La cantante se tomó unos momentos para compartir con los últimos participantes del famoso reality show, preguntándoles cómo se sentían y cómo había sido su convivencia durante este mes, donde hubo peleas, amistad, complicidad, entre otras anécdotas que dejó a su paso el camino de cada concursante.

Además, al público le sorprendió que Paulina Rubio tuviera bien identificados a cada uno de los participantes y encarara a Sergio Mayer, definiéndolo como un momento icónico.

La reacción de Nicola cuando vio entrar a Paulina Rubio✨



JSJAJAJAJA quedó en shock😹 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Pk9VtSllRE — ML✨ (@thunderlov_10) August 7, 2023

Tunden a Paulina Rubio por su presentación en ‘La Casa de los Famosos’

Mientras Wendy, Emilio, Nicola, Sergio y Poncho se colaron a la final del famoso reality, donde se disputarán cuatro millones de pesos, Pauilina Rubio hizo eco, no solo por su convivencia con los participantes, sino por su atropellada presentación que desató una ola de memes.

Al terminar su visita, Paulina Rubio obsequió unas playeras a los concursantes, y posterior a eso, interpretó su más reciente sencillo, ‘Propiedad Privada’ que se estrenó el pasado 30 de junio, un tema que retoma el sonido regional pop, como ‘Dame Otro Tequila’ y ‘El Último Adiós’.

Esto último pareció no gustar mucho al público, y es que la ola de comentarios no se hizo esperar, alegando que el tema era horrible y que la interpretación de Paulina Rubio no fue buena, además dijeron que preferían sus temas de antaño y compararon su carrera con la de Thalía y Shakira, retomando las composiciones que van dirigidas hacia los ex.

“Es una canción de Paulina Rubio, y hasta Paulina Rubio se estaba ahogando”, “Ya los cantantes están optando por escribir ellos sus propias canciones. Y parece que las hacen con las patas. Sus grandes éxitos son los que han escrito verdaderos compositores. Pues ni modo a seguir escuchando sus éxitos de antaño”. Escribieron usuarios en redes sociales.