Nicola Porcella tiene un hermano con el que es cercano: ¿quién es Francesco y a qué se dedica?

Nicola Porcella lleva varios años siendo reconocido por formar parte de diferentes reality shows, pero ha sido con su participación en La casa de los famosos México (LCDLFM) que su fama despuntó.

En el programa de telerrealidad de TelevisaUnivisión, Porcella se convirtió en el primer finalista y es uno de los favoritos de los espectadores para ganar la competición y llevarse el jugoso premio.

Fuera de la casa, el galán peruano de 35 años de edad cuenta con el respaldo de sus familiares, tal como su hermano menor, Francesco Diego Porcella, con quien ha demostrado ser muy unido.

¿Quién es el hermano de Nicola Porcella de La casa de los famosos México?

Francesco es menor que Nicola por aproximadamente dos años y crecieron juntos bajo la tutela de su padre en Perú. Su infancia fue muy difícil debido a las dificultades económicas y problemas de sus papás.

“Mi hermano y yo crecimos en un ambiente muy hostil”, dijo a El Flaco Granda. “(Mis papás) se separan cuando yo tenía cinco o seis años y mi papá le hace un juicio (a mi mamá) y nos lleva”.

Nicola Porcella y su hermano tuvieron una infancia difícil | (Instagram)

“Ese fue el error y mi papá creo que lo acepta después de muchos años”, agregó en la conversación. “He pasado hambre, no he tenido ropa, no he tenido zapatillas. Fue una niñez muy difícil…”.

Al crecer, las cosas mejoraron y las diferencias entre ambos se acentuaron. De hecho, en un show, Francesco comentó que lo comparan mucho con Nicola y le preguntan por qué no luce como él.

Francesco Porcella ha asegurado que lo comparan con su hermano | (Instagram)

No obstante, no solo se distinguen en su físico, porque también tienen personalidades muy distintas, pues mientras el integrante del “team infierno” es muy extrovertido, su hermano es más tranquilo.

Por eso, no es de extrañar que tomaran rumbos distintos: Nicola eligió la televisión y Francesco se dedicó a la cocina como chef. Empero, luego de un tiempo, encontró otro sueño: ser piloto de avión.

Francesco Porcella comenzó su carrera como piloto hace poco | (Instagram)

Francesco entonces comenzó a prepararse para alcanzar ese anhelo. En la actualidad, el hermano del finalista de LCDLFM tiene alrededor de 32 años de edad y está dedicado a su carrera en la aviación.

Por otro lado, con respecto a su vida personal, vive totalmente enamorado de su novia, una psicóloga llamada Karla Morán, con quien lleva más de cuatro años de una estable relación amorosa.

Francesco Porcella tiene una relación amorosa desde hace varios años | (Instagram)

Fran Diego también está activo en redes sociales como Instagram, donde comparte sobre su trabajo y su noviazgo y presume de su galanura y actividades que disfruta, como viajar o correr maratones.

Asimismo, en la red social, también alardea de su buena relación con su sobrino Adriano y sus lazos inquebrantables hermano mayor, con quien suele celebrar las fechas especiales, como Navidad.

Nicola Porcella celebra las fechas especiales con su mamá, su hijo y su hermano | (Instagram)

“A pesar de las discusiones, de que mi hermano y yo seamos totalmente distintos, él sabe que lo voy a cuidar toda la vida y que mi familia es lo más importante”, dijo Nicola en LCDLFM.

“Francesco es una excelente persona. Yo quisiera ser la mitad de lo que es”, dijo. “Yo creo que mi hermano es todo lo que no voy a poder ser, pero estoy contento de él y las cosas que está logrando”.