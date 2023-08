Ana Brenda Contreras se va a casar: ¿quién es su novio 13 años mayor?

Ana Brenda Contreras sorprendió en junio tras revelar que se casará con su novio Zacarías Melhem. Aunque la actriz suele ser muy activa en redes sociales, donde muestra su lado más fashion y divertido, su relación la había mantenido completamente en lo privado por lo que muchos no sabían de su vida amorosa.

En aquel entonces, la famosa publicó una fotografía donde se le va abrazada de su pareja, mostrando su lujoso anillo de compromiso. “Lo mejor ya está pasando”, se lee en la publicación.

¿Cómo surgió el amor entre Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem?

Tanto Ana Brenda como Zacarías son de Río Bravo, Tamaulipas, y sus familias son amigas desde hace muchos años por lo que siempre han tenido una conexión. Eso sí, ninguno de los dos se conocía pues cada uno tomó caminos diferentes para prepararse profesionalmente. Mientras que Ana Brenda radicó en la Ciudad de México para estudiar actuación, Zacarías se fue a Monterrey para trabajar. Fue hasta hace unos años que se dieron una oportunidad tras encontrarse en McAllen, Estados Unidos. “Regresé a McAllen, que es donde ahora vivimos; estábamos solteros los dos y sus hermanas nos dijeron ‘Oigan, ustedes deberían de conocerse’”, relató la actriz a Quien. “Pensaba que era la peor idea del mundo salir con el hermano de mi comadre, pero la vida tiene cosas que, si son para ti, aunque te quites”.

Ana Brenda La actriz se comprometió con su novio (Instagram)

Además, Ana Brenda ya tenía la amarga experiencia de un divorcio. La actriz estuvo casada con el empresario Alejandro Amaya Hank, pero todo terminó por una infidelidad de él.

Según ha trascendido por varios medios, la relación de Ana Brenda y Zacarías inició en 2020 y desde entonces han sido inseparables, aunque respetando el espacio profesional de cada uno. Esto ha hecho que la brecha de 13 años no sea un problema. Mientras la actriz tiene 36 años, Zacarías tiene 49 años.

Ana Brenda Contreras se comprometió con Zacarías Melhem a inicios de junio en 2023 (Instagram: @anabreco)

Ana Brenda confesó a Quien que su prometido la apoya en todos sus proyectos, tanto los profesionales como los personales, algo que agradece. “Es muy tímido, no es figura pública ni está relacionado con este medio, pero no tengo más que flores para echarle porque es la persona más relajada. Sí, tiene su lado norteño, pero entiende mi chamba. Además es el mejor Instagram husband del universo, se la vive tomándome fotos, le encanta saber de las alfombras rojas y me siento súper apoyada en ese aspecto. Es muy diferente porque estudió para contador, es empresario y comerciante por lo que su vida son números. Nuestros cerebros funcionan diferente y la verdad es que está padre porque hacemos buen equipo”.

La actriz también señaló que lo más importante ha sido dejar las cosas claras desde el principio. Una de las conversaciones más importantes que tuvieron fue respecto a la maternidad ya que ella sueña con ser mamá y él ya tiene hijos.