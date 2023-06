“Rico y guapo”, 4 fotos del novio de Ana Brenda Contreras, con quien se comprometió: es viudo y tiene 2 hijos

Ana Brenda Contreras halló el amor tras muchas decepciones y ahora se muestra más feliz que nunca con su novio, el empresario texano, Zacarías Melhem.

Es poco lo que la famosa ha compartido de su novio en redes, pero cuando lo ha hecho, ha dejado claro que está muy enamorada y plena.

Y este martes la protagonista de La que no podía amar anunció que se comprometió con su novio, publicando una foto de ambos en blanco y negro, donde ella muestra su lujoso anillo.

Ana Brenda Contreras La actriz anunció su compromiso en las redes con su novio empresario (@anabreco/Instagram)

“Lo mejor ya está sucediendo”, escribió la actriz, recibiendo miles de felicitaciones por parte de sus colegas del medio como Angelique Boyer, Julián Gil y Geraldine Bazán.

“Brecooooooooo!!!! I’m so happy for you!!! MUCHISMAS FELICIDADES!!!!! ❤️❤️”, “❤️ te adoro y deseo lo mejor de lo mejor siempre 🫂✨”, “Felicidades!!!!todo lo mejor querida Amiga!!”, “Estoy feliz por ti Breco te queiro muchin”, “Felicidades Ana ❤️❤️❤️”, fueron algunas de las felicitaciones que recibió por parte de famosos y seguidores.

Fotos que muestran lo guapo que es el prometido de Ana Brenda Contreras

Muchos se preguntan quién es el novio de Ana Brenda Contreras, quien además desata suspiros en redes porque es muy guapo, y todo un galán.

Zacarías Melhem es un exitoso empresario, con quien la actriz comenzó una relación hace dos años y medio, tiene 47 años, es viudo, y tiene dos hijos.

Además, el joven y Ana Brenda se conocen desde hace mucho tiempo, pues es hermano de Daniela Melhem, quien es la mejor amiga de la actriz.

“Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada) my rock Happy birthday”, escribió Ana Brenda en el cumpleaños del empresario, dejando ver lo mucho que lo ama.

La actriz deja claro que nunca es tarde para hallar el amor y que muchas veces se encuentra donde menos lo imaginas.