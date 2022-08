Ana Brenda Contreras se sincera sobre su cuerpo: “Los vestidos de diseñador no me cierran”

En el mundo del espectáculo, solemos ver a mujeres con cuerpos esbeltos y delgados, sin embargo la actriz Ana Brenda Contreras reveló que no cumple con este estereotipo, por lo que no puede usar los vestidos de diseñador que comúnmente usan las estrellas.

“Es muy triste, pero la mayoría de los vestidos de diseñadores de showroom son talla 2, talla 4, y a mí esas cosas no me cierran. No me puedo poner vestidos de diseñadores por más que quisiera, he tenido que buscar más y me han mandado a hacer de mi talla porque soy una mujer real que no tiene esas medidas”, dijo la famosa durante una entrevista a Primer Impacto.

La actriz comentó que sus medidas son completamente normales, por lo que no siente la necesidad de cumplir con el estereotipo de las grandes actrices de la industria y no le preocupa lucir prendas que no sean de diseñador.

Además de no llevar este tipo de diseños de prestigio, la actriz explicó que, después de usar fajas un largo periodo, dejo de llevarlas al notar que le hacían mucho daño.

“Soy la persona más aburrida con esas cosas. Las fajas las usé un tiempo y me dan gastritis, me duele la espalda baja y termino con una panza peor”, señaló.

Ana Brenda Contreras está orgullosa del tipo de mujer que es

La intérprete se ha enfocado en transmitir una imagen natural y real con la que se sienta cien por ciento cómoda, de modo que evita usar cualquier tendencia que la haga lucir artificial.

Por eso, no apuesta por usar extensiones, exceso de maquillaje u otros elementos que le resten mucha naturalidad.

“Siempre soy de pelo natural, no me voy a poner extensiones. Las únicas ocasiones en las que me pongo peluca son para teatro o alguna cuestión específica”, detalló.

Sin embargo, explicó que aquellos elementos que usar para su trabajo no tienen por qué restarle naturalidad en su cotidianidad.

“Claro que doy la seriedad que debo usar en los eventos, pero no voy a dejar de ser yo. A mí no me encanta estar de tanto maquillaje, ni pestañas postizas, ni uñas postizas”, señaló.