Ana Brenda Contreras ya estuvo casada en el pasado: ¿quién fue su primer esposo?

Ana Brenda Contreras no podría estar más feliz por el momento tan dulce que atraviesa en su vida personal. Y es que la actriz se acaba de comprometer con su novio, el empresario Zacarías Melhem.

La estrella dio a conocer la buena noticia al compartir en su perfil en Instagram, este martes 13 de junio, una romántica foto en donde presume su anillo de compromiso mientras su pareja la abraza.

“Lo mejor ya está pasando. Dijimos sí”, escribió la intérprete de 36 año en la descripción de la imagen en blanco y negro que, de inmediato, causó furor entre sus millones de seguidores en la red.

Ana Brenda Contreras encontró el amor verdadero en Zacarías Melhem | (Instagram: @anabreco)

El compromiso entre Contreras y Melhem, quien es hermano de una de la mejores amigas de la celeb, se da luego de aproximadamente tres años de romance que han sabido llevar con sumo hermetismo.

No obstante, antes de llegar a este momento tan pleno en el terreno del amor, Ana Brenda sufrió decepciones amorosas bastante fuertes. Entre ellas, un matrimonio fallido hace una década.

¿Quién fue el primer esposo de Ana Brenda Contreras?

Aunque pocos lo recuerden, la actriz estuvo casada con el extorero mexicano Alejandro Hank Amaya, quien es 9 años mayor que ella. La pareja se conoció gracias a la pintora Roberta Lobeira.

Lobeira, quien los conocía por separados desde hacía años, buscaba una roomate y la elegida fue Ana Brenda. En 2012, Alejandro llegó un día a su casa y se dio su primer encuentro con la famosa.

“Ambos estábamos un poco solos en muchos sentidos y nos había ido un poco mal en algunos aspectos de la vida, como caer en cosas que no te convienen…”, confesó Contreras a Caras.

Mientras, Amaya dijo al medio: “En todo este tiempo falleció mi mamá y empecé mi noviazgo con Ana Brenda. A pesar de esa pérdida puedo decir que estos meses han sido los mejores de mi vida”.

El par comenzó a su noviazgo poco después de conocerse a finales de ese año. Luego de meses de intenso noviazgo, él le pidió matrimonio y ella aceptó feliz terminando enero de 2013.

“No lo vi venir y eso me encantó”, relató AnaBreco a Hola sobre la pedida de mano. “Fuimos a cenar al restaurante Morton’s, en Palmas, y de pronto dijo que tenía que salir a recoger unos papeles”.

“Regresó y me dijo un montón de cosas lindas que guardo solo para mí. Al final me pidió que me casara con él y acepté de inmediato. Me gustó mucho que fuera así de casual”, contó.

Por su parte, Amaya habló al medio sobre la sortija que le entregó: “El anillo era algo que me hacía ilusión y le puse mucho interés. Busqué algo que encajara en sus gustos y los míos”.

“Fue un proceso bonito. Para hacerlo, me ayudó mi tía, que es joyera. La piedra central es un arete que era de mi mamá; el otro arete lo tiene mi hermano”, reveló en exclusiva.

Una boda secreta en Las Vegas

La pareja planificó casarse a finales de 2013. Empero, poco después de comprometerse, Alejandro sugirió que se casaran en secreto en Las Vegas, Estados Unidos. Ana Brenda estuvo de acuerdo.

La boda por lo civil se llevó a cabo en marzo de ese año, con mucho hermetismo, en la “ciudad del pecado” . La íntima ceremonia fue legal y no simbólica puesto que los dos nacieron en el país americano.

“Creo que es un compromiso, me gusta adquirir compromisos y es padrísimo. No fue algo que se dio a la ligera, lo planeamos muy bien (…) y tuvimos un chance para ir a hacerlo”, compartió Ana a Hoy.

“Me encanta el papel (de mujer casada) lo estoy disfrutando al máximo. Gracias a Dios tengo conmigo a una persona súper segura, inteligente y un hombre completo”, añadió.

Luego de la propuesta de matrimonio oficial, que tuvo lugar en el rancho San Javier, los enamorados planearon todo para casarse por la iglesia el 23 de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Ana es la indicada para tener una familia, ella reúne todo lo que yo quería en una mujer. Me gusta que trata igual de bien a la señora de la limpieza que a mi papá…”, dijo el exmatador a Caras.

Según contaron en esa ocasión a la revista, harían una boda a lo grande con sus seres queridos. Asimismo, Contreras aseveró que se alejaría un poco de los sets para entregarse a su familia.

Un matrimonio cancelado y una crisis galopante

No obstante, a cuatro días de celebrar su boda religiosa, la cancelaron. Aunque aseguraron que estaban bien, los rumores de separación y hasta una presunta infidelidad del torero se desataron.

“Para no crear especulaciones les informamos que ellos se mantienen juntos y sus razones son personales. Agradecemos su comprensión…”, se informó en el comunicado de la cancelación.

Más tarde, Ana Brenda zanjó las especulaciones publicando fotos de los dos celebrando juntos la Navidad en Sevilla, España; sin embargo, en marzo de 2014, habló sobre sus problemas de pareja.

“Era algo que se venía acarreando desde hace tiempo. Te estoy hablando de semanas y semanas de ponernos de acuerdo. Sí y no, no estoy de acuerdo. Sí voy contigo, ya no…”, confesó en Sal y pimienta.

“Muchas cosas muy difíciles. Nunca hablamos ni pusimos las reglas sobre la mesa”, agregó. “Nunca dijimos, yo quiero esto todavía de mi vida, tú quieres esto todavía de tu vida, te falta esto por lograr”.

“Nunca hablamos de esas cosas y nos dio un miedo que todas esas cosas se convirtieran en reclamos el día de mañana”, sostuvo en aquella oportunidad.

“Llegamos a un punto de crisis y decisivo en el que tuvimos que tomar esa dolorosa decisión (de) que no era una separación, simplemente era, no podemos celebrar ahorita esto (la boda)”, declaró.

De igual forma, afirmó que todo los había hecho más unidos: “Ahora lo que ha pasado es que hemos decidido un poco darnos aire. Desde que pasó todo lo que pasó, nos ha servido para unirnos más”.

“Esperamos algún día hacer ese festejo, pero en ese momento no estábamos listos para eso. La verdad se volvió un poco más grande que nosotros”, concluyó la conversación.

El adiós definitivo

La pareja reprogramó su boda para mayo de 2014, pero nunca se llevó a cabo. A mediados de aquel mes, Ana Brenda anunció su separación definitiva de Alejandro y terminaron divorciándose poco después.

“Por este medio quiero comunicar tristemente que el compromiso entre Alejandro Amaya y yo queda cancelado, pues hemos decidido tomar caminos separados de manera definitiva”, comunicó.

Los exesposos terminaron en buenos términos relativamente, pero Contreras ha evitado hablar sobre su idilio. En una de las pocas veces que se ha abierto al respecto, precisó que no son amigos.

“No es responsabilidad de una persona, sino de dos y al final me quedo con mis aprendizajes”, expuso a People en Español, según recogió Hola. “Fue un resultado desafortunado, porque no fue una etapa fácil y no se lo deseo a nadie”.

Ahora, a casi una década de dejar este triste episodio de su vida en el pasado, la protagonista de telenovelas está lista para caminar al altar y jurarse amor con Melhem, el hombre de su vida.