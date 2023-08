Novio de Ana Bárbara fue acusado de maltrato verbal: ¿Quién es Ángel Muñoz y a qué se dedica?

Ana Bárbara sigue envuelta en polémicas después que se diera a conocer su distanciamiento de José Emilio Fernández, situación que ahora envuelve a su novio, Ángel Muñoz.

El joven de 19 años fue acogido como un hijo más por la cantante tras la muerte de su madre, Mariana Levy, y la posterior relación que tuvo con el padre de este. No obstante, recientemente se dijo que él intentó extorsionarla, lo que derivó en el quiebre familiar.

José Emilio Fernández Levy Instagram: @emiliolevyy (Instagram: @emiliolevyy)

En los últimos días el mexicano aseveró que todavía no ha hecho las paces con la artista, aunque tiene planes de hacerlo, y agregó que “el esposo no me cae tan bien. La forma en la que él trataba a mis hermanos verbalmente no era la adecuada, por eso se da también la separación entre ella y yo”, expresó.

“Creo que si lo sabe (los maltratos verbales), pero nada más no abre los ojos. Lo había contado, pero espero que se dé cuenta de cómo trata su esposo a sus hijos. Siempre voy a respetar las decisiones que ella tome, pero que escuche a mis hermanos y que, a partir de eso, tome la decisión; que no se deje cegar por el amor”. — José Emilio Fernández sobre el supuesto maltrato verbal que ejerce el novio de Ana Bárbara.

¿Quién es y a qué se dedica Ángel Muñoz, el novio de Ana Bárbara?

Si algo ha caracterizado al compañero sentimental de la intérprete de Como me haces falta es la discreción. La pareja disfruta de llevar su vida romántica en privado, pero nunca han dado demostraciones de inestabilidad o altibajos.

Ángel Muñoz es el novio de Ana Bárbara desde 2014 y aunque tienen planes de boda, aún no se han dado el “sí quiero”. Él es 15 años menor que ella y es empleado del gobierno de Estados Unidos.

Su primer encuentro se produjo en Los Ángeles, California, donde viven actualmente con sus hijos. La famosa tiene tres hijos: su primogénito Emiliano Gallardo Ugalde, hijo de Edgar Gallardo; José María Fernández Ugalde, de su relación con José María Fernández “El Pirru”; y el menor, Jerónimo Barba Ugalde, hijo del cantante Reyli Barba.

Sobre la pedida de mano se sabe que ella justo regresaba a su casa, ya que estaba en su programa “Tengo talento, mucho talento”, cuando descubrió una pequeña caja que él le pidió que abriera y era el anillo de compromiso, consolidando esta promesa en 2020.