Hijo de Mariana Levy en su rebeldía dañó la relación con Ana Bárbara: Paula prefirió aislarse

Son muchas las pérdidas a lo largo de sus cortos 19 años que ha vivido el hijo de Mariana Levy, José Emilio Fernández Levy. Primero su madre de quien no tiene recuerdos, apenas era un bebé cuando ella falleció de un infarto.

La rebeldía de la adolescencia lo llevó a tener problemas con su padre, José María Fernández “El Pirru”, diferencias que en la actualidad se mantienen vivas. No hay contacto entre padre e hijo.

Recientemente la pérdida de su abuela Talina Fernández, con quien vivió un tiempo, pero aseguró en una entrevista para la revista TVNotas, no sintió paz.

“No tuvimos peleas, ni discusiones, hacíamos crucigramas, veíamos películas de terror que le encantaban, yo le ayudaba a llevarla a su cuarto, pero no me sentía feliz ahí, a pesar de tener comida, luz, agua. Mi corazón y mente no estaban a gusto ahí, no me sentía tranquilo, y lo más raro es que no te podría explicar por qué”.

A Ana Bárbara le pide perdón

Pero uno de los temas más álgidos en la vida de José Emilio es su relación con la cantante Ana Bárbara, quien fue su figura materna cuando Mariana Levy falleció.

A los 8 meses, la cantante lo acogió como su hijo y lo crío junto a su padre. Al separarse Ana Bárbara y El Pirru, José Emilio lo sintió como una pérdida más.

Entre la separación y la adolescencia, el joven confiesa haber tratado mal a Ana Bárbara, incluso admitió que trató de chantajearla con unos audios que vendería a una revista mexicana en 2010.

“Tuve unas diferencias con ella, unos pleitos, algunos problemas, y no sé, yo estaba solo pensando en enojo, en rencor”, reconoció.

“Lamentablemente, por cuestiones mías de que yo la ca$%& en gran medida con ella, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella”.

Cuándo comenzó todo

Según el portal Univisión, las diferencias entre Ana Bárbara y José Emilio ocurrieron durante un viaje a Los Ángeles en diciembre de 2021, donde ninguno de los dos tenía una buena actitud el uno con el otro.

“El 10 de mayo de 2022 le mandé un mensaje por el Día de las Madres y ella me respondió que no podía creer mi actitud, que yo estaba haciendo mal, y desde ahí ya no hay contacto con ella”, explicó el joven de 19 años.

Pese a las diferencias, asegura que propicia una reconciliación con su madre de crianza, pero que sabe que debe poner todo su esfuerzo y mejor actitud para lograrlo.

Paula totalmente aislada

Paula Levy, la hija menor de Mariana, prefiere mantenerse al margen de las declaraciones y todo lo que ha sucedido con José Emilio, Ana Bárbara y toda la familia de su abuela Talina Fernández.

Está dedicada de lleno a sus estudios, pues en febrero ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para iniciar su preparación como actriz.

Cuando se refiere a Ana Bárbara, solo contesta escuetamente que “la quiero mucho, eso es todo”.

Sin embargo, cuando Paula atravesaba un complejo estado de salud en 2022, por una afección en el corazón que le fue detectada, la ‘Reina Grupera’ estuvo en todo momento con ella.

“[Estoy] al tanto de cómo puede sobrellevar la flaca esta situación. Ya hemos estado juntas en doctores y viendo diferentes diagnósticos y la va a librar bien”, dijo la cantante en aquel momento a ‘Venga la alegría’.