La resiliencia de Sandra Bullock: de la lucha contra el estrés postraumático a la muerte de su esposo

Sandra Bullock es mejor conocida por ser una de las actrices más multifacéticas con protagónicos en cintas de acción, drama y comedia romántica. Desde Speed hasta Miss Congeniality, Gravity y The Blind Side, Bullock ha demostrado tener un merecido lugar en la cima sin embargo, fuera de los reflectores, la vida la ha puesto a prueba en múltiples ocasiones.

La actriz ahora enfrenta la muerte de Bryan Randall, su pareja desde hace años, luego de una dura batalla contra la Esclerosis lateral amiotrófica. La noticia ha causado gran conmoción en Hollywood y seguidores de la pareja pues nadie sabía que el fotógrafo estaba enfermo. Según lo que confirmaron medios como People y The Hollywood Reporter, Randall “falleció pacíficamente”, siendo “muy amado por su familia”.

Sandra Bullock La actriz enfrenta la muerte de su esposo (Michael Kovac/Getty)

“Bryan decidió desde el principio mantener en privado su viaje contra la ELA y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido. Estamos inmensamente agradecidos con los médicos incansables que navegaron el paisaje de esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra. En este momento pedimos privacidad para llorar y aceptar la imposibilidad de despedirnos de Bryan”, se lee en un comunicado publicado por la familia.

Bullock siempre ha sido muy privada sobre su vida personal sin embargo, en 2021 habló un poco sobre su relación con Randall durante una aparición en Red Table Talk de Facebook Watch junto a Jada Pinkett Smith.

“Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, la hija mayor [de Randall]. Es lo mejor del mundo”, dijo Bullock en ese momento, refiriéndose a sus dos hijos adoptivos, su hijo Louis y su hija Laila. “No quiero decir que lo haga como lo hago yo, pero no necesito un papel para ser una compañera devota y una madre devota. No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que capee una tormenta con un buen hombre.

Se conocieron en 2015 cuando Randall fue contratado para fotografiar una fiesta de cumpleaños para el hijo de Bullock, Louis.

“Él es el ejemplo que me gustaría que tuvieran mis hijos. Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él, y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él”.

El oscuro pasado de Sandra Bullock

Un divorcio complicado

Antes de Randall, Bullock enfrentó un complicado divorcio de Jesse James tras descubrir que le había sido infiel con varias mujeres.

En ese momento, Bullock acababa de ganar su primer premio de la Academia, por The Blind Side, y había adoptado a un niño, Louis, pero esos éxitos se vieron ensombrecidos por la situación con James y el escrutinio público.

Bird Box La cinta protagonizada por Sandra Bullock fue un éxito en la plataforma (Netflix)

En la entrevista con CBS, la estrella de The Unforgivable dijo que le preocupaba cómo el escándalo de infidelidad y el proceso de separación podrían afectar a su hijo.

“Quiero decir, habían pasado tantas cosas. ¿Cómo procesas el duelo y no lastimas a tu hijo en el proceso? Es un recién nacido. Asumen todo lo que sientes. Así que mi obligación era con él y no manchar el primer año de su vida con mi dolor”, aseveró.

Cabe mencionar que Sandra ya tenía años luchando por la adopción del pequeño Louis y también temió que lo sucedido con James afectara el trámite.

Bullock también llegó a hacerse cargo de los hijos de James. Al casarse con el presentador, la actriz asumió una parte de la responsabilidad de cuidar a Chandler y Jesse Jr., fruto del primer matrimonio de James, así como a Sandy, a quien este tuvo con su segunda esposa, la ex actriz porno Janine Lindemulder.

Estrés postraumático

La estrella además ha luchado por años con el trastorno de estrés postraumático. Hace unos años compartió que una serie de situaciones estresantes en su vida afectaron físicamente su cuerpo lo que la llevaron a pensar que moriría. En la misma entrevista de 2021 con Jada Pinkett Smith confesó que “dejó de ser ella misma” después de que un acosador irrumpió en su casa, la gota que colmó el vaso en una serie de eventos desafortunados.

Bullock explicó que la primera situación estresante involucró a su hijo Louis, quien sufrió una convulsión, dejándola preocupada por su vida pues comunmente se asocia con epilepsia aunque también puede haber otras causas detrás.

Tras el episodio traumático de su hijo pequeño, Bullock terminó muy mal y todo empeoró luego de que una araña venenosa la picó y su cabello comenzó a caerse a mechones.

La actriz recordó: “Estaba mirando mi cuerpo y dije que se iba a romper. No estaba respondiendo bien a lo que estaba pasando. Se me empieza a caer el pelo. Tengo manchas de alopecia por todas partes. Estoy junto a la bañera, estirando el cabello [contando] ‘uno, dos...’ Literalmente tuve que hacer un inventario: ‘Si no lo consigo, voy a morir. Algo le va a pasar a mi cuerpo que no puedo controlar, y puedo controlar casi todo”.