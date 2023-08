La reina Letizia y el rey Felipe se muestran románticos como nunca pero no les creen: “puro show”

La reina Letizia y el rey Felipe tienen casi 20 años de casados y gran parte de su relación han dicho que no se soportan y que se van a separar.

Y es que, aunque al principio se mostraban enamorados, en los siguientes años se les ha visto distanciados, y hasta han dicho que ella le ha hecho algunos desplantes.

Sin embargo, se sabe que su matrimonio ha empeorado por la relación de Letizia con sus suegros y los miembros de la familia real, pero a pesar de los rumores y lo que dicen, la reina Letizia y Felipe siguen juntos.

La reina Letizia y el rey Felipe se muestran románticos, pero no les creen nada

La reina Letizia y el rey Felipe se encuentran con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y la madre del rey, Doña Sofía en sus vacaciones de verano en Mallorca.

La familia se ha mostrado feliz, posando y caminando juntos, como una familia, y dejando todos los problemas atrás.

De hecho, en un video que circula en redes se ve a la famosa pareja en el restaurante de Guillermo Cabot, Ola de Marc, y se mostraron más cariñosos y amorosos que nunca, sorprendiendo a todos.

En el video se ve que Letizia lo abraza y lo toma por la espalda, mientras que él la mira con amor, algo que a muchos gustó, pero a otros les pareció “raro y falso”.

“Estos hacen puro show para hacernos creer que están muy bien”, “wow casi les creo, si no supiera como se llevan en realidad”, “jaja ay por dios nadie les cree esta y que muestra de amor”, “seguro no sabían que los estaban grabando jaja”, “ni quien les crea el teatro, sabía que los estaban grabando y lo prepararon todo”, y “más falsos que los mensajes de mi ex jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas y de la supuesta rivalidad de Letizia y Doña Sofía, la familia se ha mostrado feliz y parece que se están llevando muy bien durante sus vacaciones.