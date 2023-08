Aún con tatuajes, Nodal desata la pasión con su look y dicen “Cazzu sí tiene buena mano, no como Belinda”

Nodal y Cazzu El cantante desató la pasión con su más reciente look en concierto (@nodal / @cazzu/Instagram)

Nodal está a poco de recibir a su primer hijo junto a su novia Cazzu, pero mientras tanto sigue concentrado en su carrera, ofreciendo sus conciertos.

Mientras su novia se encuentra en Argentina arreglando todo para la llegada de su bebé, el cantante sigue con sus compromisos profesionales y este fin de semana se presentó en Pachuca de Soto.

A través de sus redes, Nodal compartió varias fotos de él antes y durante el concierto y desató los halagos por parte de sus fans.

Nodal y su look, aún con tatuajes, por el que le llovieron los halagos y envidian a Cazzu

Nodal compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que mostró el look que llevó en el concierto con jeans celestes, camisa blanca con dos rayas negras a los lados.

El cantante posó con su look, dejando ver aún sus miles de tatuajes en el cuerpo y rostro y en el conciero llevó tanto gorra como sombrero blanco y le llovieron los halagos.

“A mí me parece que sus tatuajes le quedan perfectos y hasta lo hacen ver más sexy, no? 🔥”, “Botón de " este hombre está más ardiente que el sol 🔥🤤 “, “Está delgado 👏se ve bastante atractivo y bien cuidado 😍”, “hasta con tatuajes se ve tan sexy dios, que envidia con la Cazzu”, “No se pero nodal le está quedando bien eso de ser papá 🔥❤️”, “Cazzu sí tiene buena mano, no como Belinda”, “La cazuela lo transformó 🔥👏”, y “Cazzu se saco la loto 😮‍💨”, fueron algunas de las reacciones en la publicación.

Y es muchas aseguran que la paternidad le ha caído muy bien, y además afirman que Cazzu “tiene buena mano”, y “mejor que Belinda”, pues el cantante se ve cada vez mejor.

Aunque Nodal no está con Cazzu, pronto llegará a Argentina, pues los rumores apuntan que será en septiembre cuando los famosos cantantes den la bienvenida a su primer bebé del que aún se desconoce el sexo.