A poco de recibir a su bebé, Nodal revela el nombre que le pondría y desata las burlas: ni a Cazzu le gusta

Cada vez falta menos para que Nodal y Cazzu reciban a su primer hijo juntos y todo parece indicar que nacerá en Argentina, país de la cantante.

Y es que este fin de semana el cantante estuvo en Guadalajara celebrando el cumpleaños de su padre Jaime González y se veía muy feliz y contento, pero estuvo sin su novia ya que está viviendo sus últimos meses de embarazo.

El nombre que Nodal le quiere poner a su hijo con Cazzu si es niño

Nodal y Cazzu están muy ilusionados con la llegada de su primer hijo juntos, y aunque aún no han revelado el sexo, el cantante dijo qué nombre le gustaría ponerle si es niño.

Durante una reciente entrevista, el cantante reveló que, si es niño, le gustaría que se llamara Zoro, lo que ha desatado burlas y críticas en las redes.

“Si fuese niño, la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro . Y niña, pues no sé, ahí si no sé”, dijo el intérprete de Por el resto de tu vida.

Y es que aseguran que se trata de un nombre muy “feo”, e incluso el propio Nodal reconoció que a su novia, Cazzu, no le gustaría y no dejaría que se lo colocara.

“Pero qué clase de nombre es ese, casi zorro jajaja”, “dios mío Nodal es tu primer hijo no lo mates con ese nombre”, “pobre bebé si es niño, espero que Cazzu lo haga entrar en razón”, “jajaja dios mío que nombre tan raro y feo, cada vez se buscan unos peores”, “no lo perdonarán en la escuela, pobre”, y “Nodal espero que sea niña”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Según la revista Tiempox, Cazzu dará a luz en septiembre, por lo que ya se encuentran arreglando y preparando todo en Argentina para la llegada del pequeño.

De hecho, se dice que la madre de Christian, Cristy Nodal, ya viajó a ese país para estar con Cazzu y ayudarla en lo que pueda.