Regina Blandón da lección a tuitera que señala el lenguaje inclusivo de ser una “payasada”

Regina Blandón se ha convertido en una de las figuras más importantes del momento en el espectáculo mexicano pues no sólo ha demostrado ser una actriz multifacética al involucrarse en proyectos de cine, televisión y teatro sino también en movimientos que promueven la inclusión social y apoya fielmente a la comunidad LGBT, así como el uso del lenguaje inclusivo lo que le ha generado estar expuestas a las críticas en redes sociales.

A través de sus publicaciones en redes sociales ella ha demostrado sin temor su postura respecto al uso del lenguaje inclusivo y no ha dudado en responder a quienes malinforman o están malinterpretando el objetivo de ello.

Fue así como recientemente se dirigió a una tuitera que publicó su rechazo al uso de lenguaje inclusivo por encima de otros leguajes como el de señas.

“Ayer fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía: “Todes les persones serán atendides pronto” (“LENGUAJE INCLUSIVO”). No me agradó y comencé con lenguaje de señas. Obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada. 1/3″, comenzó la tuitera.

Y continuó: “Saqué mi iPad y escribí en braile... ¡Menos! Entonces hablé: - Perdone señorita pero eso es inclusión. Poder entender LENGUAJE DE SEÑAS; saber BRAILE; tener rampas para sillas de ruedas, alguien para ayudar a personas con muletas, bastones, y más... 2/3″.

Tuitera Lenguaje inclusivo (Twitter)

“Mientras hablaba, otra empleada fue y sutilmente quitó el cartelito. Esto es INCLUSIÓN. Lo siento si muchos de ustedes no están de acuerdo pero el idioma español es perfecto que no merece tanta PAYASADA. Y para el colmo los libros de texto ya lo tienen integrado”, finalizó su hilo en Twitter.

“Written by Quentin Inventino. Ahora: “Las personas” es género neutro. No es necesario usar “e”. De hecho, es buena opción para quienes no desean utilizar el lenguaje inclusivo. Hay que informarse bien si queremos “aleccionar”, Mari. Y recuerda que una lucha no invisibliza otra”

Regina Blandón La actriz respondió a tuitera (Twitter)

De inmediato otros usuarios reaccionaron al mensaje de Regina, acusando a la tuitera de mentir y de no entender el concepto de leguaje inclusivo. “El peor pecado de la doña no fue confundir lengua con Lenguaje, o que se inventó la historia, si no que... ESCRIBIÓ BRAILE EN UN IPAD!!!!!!!!”; “Tampoco es obligación inventarse experiencias para validar su punto de vista. Quedan peor”; “Quien escribe BRAILLE en un iPad? Esa persona realmente quiere exponer un punto, o intenta invalidar el lenguaje incluyente? Que roña con esta gente con su ataque de moral tan selectivo”, se lee.

Entender la importancia del lenguaje inclusivo

Si bien todos tenemos derecho a expresarnos y tener una opinión diferente, es importante entender qué hay detrás del lenguaje inclusivo y por qué Regina Blandón y tantas personas lo defienden.

ntender la importancia del lenguaje inclusivo es todo un proceso de reeducación necesario para transformar nuestra manera de comunicarnos y así garantizar los derechos de quienes utilizan pronombres específicos.

La identidad de género no binaria es un término que se usa para describir a las personas que pueden experimentar una identidad de género que no es exclusivamente mujer u hombre o que se encuentra entre ambos géneros o más allá de ellos. Se pueden identificar como de género fluido, agender (sin género), genderqueer, o algo completamente diferente. Es por esto que muchas veces especifican el pronombre con el que los demás deben dirigirse.

Es común que las personas no binarias se asocien con el pronombre neutro: “elle”. Sin embargo, esto no es definitivo ya que se trata de una elección personal,

El principal objetivo del lenguaje inclusivo es dar visibilidad social, logrando una sociedad más igualitaria y trasparente desde el punto de vista del género