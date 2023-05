Regina Blandón se divorció joven y la criticaron: ahora tiene relación que todos admiran

En 2017, Regina Blandón se casó con Roberto Flores luego de tres años de noviazgo y lo que parecía sería su “felices por siempre”, terminó en divorcio tan sólo 10 meses después. SI bien nunca revelaron las razones puntuales, fue a través de un video en conjunto que anunciaron que habían atravesado “una crisis” y que lo mejor era “tomar caminos separados”. En aquel momento aseguraron haber terminado en las mejores condiciones.

En 2020, durante una participación en el programa de Karla Díaz, Pinky Promise, la actriz reveló que la “falta de comunicación” había sido uno de los factores que los llevó al punto de quiebre pues nunca pudieron hablar abiertamente de lo que cada uno necesitaba.

Regina volvió a tocar el tema con Isabel Lascurain en su programa de YouTube Abre la caja de..., en el que admitió que “no fue una ruptura amistosa”.

“Creo que tomar ese paso nos ayudó a los dos y pues sí, no fue una ruptura amistosa, pero creo que nos enseñamos mucho y cada quien está, creo, con la persona que nos hace muy feliz y que nos llena de otra forma”, declaró Blandón.

“Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero”, compartió.