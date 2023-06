Regina Blandón presume a Martin Altomaro y le sugieren que “haga dieta”: fan sale en su defensa

Regina Blandón está viviendo su mejor momento al lado del Martín Altomaro. Antes de conocerlo, la actriz pasó un trago muy amargo pues en 2017 se casó con el comediante Roberto Flores para divorciarse diez meses después.

Si bien nunca revelaron las razones puntuales, en 2020, durante una participación en el programa de Karla Díaz, Pinky Promise, la actriz aseguró que la falta de comunicación fue uno de los factores que los llevaron a una crisis.

Regina Blandón La actriz duró 10 meses casada (Instagram)

Poco después, Regina volvió a tocar el tema con Isabel Lascurain en su programa de YouTube Abre la caja de..., en el que admitió que “no fue una ruptura amistosa”.

“Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero”, compartió.

Ese mismo año, Blandón conoció a Martín Altomaro, famoso por el personaje de “Nico” en la telenovela de canal Once, Soy tu fan.

Regina Blandón La actriz le volvió a dar una oportunidad al amor con Martín Altomaro

La famosa tenía apenas 28 años cuando se divorció, lo que la llevó a ser muy criticada pero ella no le dio importancia ni tampoco cerró su corazón y así es como ahora ha tenido una de las relaciones más estables de la farándula mexicana.

Regina Blandón presume su amor por Martín Altomaro y lo critican

Desde que hicieron pública su relación, Regina ha sido muy cuestionada por estar con un hombre 13 años mayor que ella. En redes sociales es una constante leer comentarios que señalan al actor como “el abuelito de Regina” pero ahora, los haters han cruzado la barda.

Regina Blandón La actriz y Martín Altomaron han sido una de las parejas más estables de la farándula

Recientemente Regina y Martín viajaron a Medio Oriente para disfrutar de unas merecidas vacaciones acompañados de amigos. En su viaje han recorrido los rincones más exóticos como Dubai y Turquía, compartiendo los momentos más memorables.

Eso sí, en una de las fotografías, un usuario se atrevió a señalar el físico de Altomaro, sugiriéndole “hacer dieta”. Por fortuna, una fan salió en su defensa.

Martín Altomaro El actor fue criticado en redes sociales (Instagram)

A su vez, otros usuarios se dedicaron a llenar la publicación de halagos y buenos deseos, expresando lo mucho que admiran esa relación y lo guapos que ambos se ven.

“Dureeen mucho por favor!”; “Me encantan ustedes”; “Los amo, se ven divinos juntos”; “Impriman más Nicos por favor!!!”; “Así se ve el verdadero amor”; “Qué bien se ven juntos”; “Par de guapos”; “Regina eres la más afortunada de tener a Nico”, se lee.

Regina Blandón En redes sociales la pareja comparte sus momentos más divertidos

Regina Blandón y Martín se defienden de la forma más elegante

Si bien la diferencia de edad y el físico de Martín han sido razones de los haters para criticar, ambos nunca les han dado poder.

Regina Blandón La actriz y el protagonista de Soy tu fan han estado juntos desde 2020

Sin importar lo que digan, ellos luchan por su amor, demostrando que a cierta edad, lo menos que importa es la brecha sino la madurez de ambas partes para construir una vida juntos.

Aunque suelen ser un poco más privados respecto a su día a día como pareja, de vez en cuando comparten los momentos más divertidos juntos así como la admiración y apoyo que se tienen.