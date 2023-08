¡No se calla! Harry desafía a Carlos y a William con sus declaraciones en juicio

El príncipe Harry (o mejor dicho, el Duque de Sussex), sale de una polémica para entrar en otra, desafiando una vez más desafía a la familia real.

Desde hace unos años, el royal ha estado en el ojo del huracán por desafíar las reglas de la realeza y aunque por momentos pareció que lograría su cometido de iniciar una nueva vida, todo parece estarse derrumbando, empezando por los rumores de una separación de Meghan Markle que han estado circulando por varias semanas.

Meghan Markle y príncipe Harry Parece que la famosa pareja no vive su mejor momento y podrían separarse (Ben Stansall, AFP or Licensors, AP / WPA Pool /Getty Images / AP)

Ahora, el Duque estaría iniciando una batalla legal en contra el editor del diario The Sun por espionaje. Harry alegó que el editor habían conseguido su teléfono y utilizado investigadores y engaños para recopilar información sobre él desde hace dos décadas de forma ilícita.

News Group Newspapers (NGN) argumentó que la demanda debería ser desestimada ya que los reclamos no se hicieron “a tiempo” pues según defendió el juez Timothy Fancourt, Harry estaba al tanto de lo que sucedía sin haber procedido. Eso sí, sentenció que podría tomar acción respecto a las denuncias sobre otra recopilación de información ilegal mediante el uso de investigadores privados contratados .

La reacción de la Familia Real frente a los juicios de Harry

Según han reportado diversos medios británicos como The Kit y el Daily Beast,, el rey Carlos y el príncipe William estarían “muy irritados” por las acciones de Harry.

Príncipe William El hermano de Harry estaría muy molesto con sus acciones (WPA Pool/Getty)

“Todos en la familia aceptan por completo que Harry es un ciudadano privado y puede hacer lo que quiera sin referencia a la familia. Eso no significa que les tenga que gustar”, dijo un “amigo de la familia” según dichos medios. “Por supuesto que están enormemente irritados por la perspectiva de más juicios exitosos de Harry, pero lo han estado esperando; también está la causa por difamación contra el The Mail, no lo olvides. Su objetivo es seguir conectándose y no distraerse con nada de eso”.

Asimismo señaló una fuente de Vanity Fair que ninguno de los Windsor creía que las batallas legales de Harry “terminarían bien”.