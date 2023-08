“Será muy triste para los niños”: Ex amiga de Meghan Markle habla de su divorcio con Harry y la expone

El príncipe Harry y Meghan Markle parecen haber quedado hundidos en un túnel sin salida ante las constantes desgracias que han tenido los últimos meses, las cuales al parecer no solo incluyen sus proyectos laborales, sino también personales, pues todo apunta a que estarían en medio de un posible divorcio.

Luego de renunciar a sus títulos reales, decidieron mudarse a Montencito, California para empezar una vida nueva, pero su peor error al parecer ha sido exponer sus vivencias como miembros de la monarquía sin importarles la imagen de la corona, lo que ha sido duramente criticado.

Al parecer Harry y Meghan planean mudarse a Malibú y abandonar la mansión de más de $10 millones que compraron en el lujoso barrio de California, lo que hace su panorama aun más incierto. Ahora a sus crisis se le ha sumado el testimonio de una examiga de Meghan quien decidió hablar entorno a lo que sucede con los exduques de Sussex.

Esto dijo la examiga de Meghan Markle sobre su presunta crisis

Lizzie Cundy, no dudó en confesar al diario Mirror que el hijo menor del Rey Carlos será bienvenido en el Reino Unido si se separa de la actriz estadounidense, y no dudó en exponer a quien llegó a ser su amiga.

“Si regresa aquí, será recibido con los brazos abiertos. No olviden que alguna vez fue nuestra realeza más popular y la gente lo recibiría con los brazos abiertos, realmente creo que será lo mejor para Harry. Por supuesto, será muy triste para los niños pero es hora de que Harry regrese a casa”, dijo.

De igual manera, lanzó que Meghan no pensó realmente en lo que se trataba la realeza, a diferencia de Kate Middleton, quien se convertirá en la futura reina de Inglaterra.

“Creo que Meghan pensó que todo se trataba de diamantes, joyas, tiaras y ser la estrella del espectáculo, pero no, se trata de ser miembro de la realeza y la princesa Kate siempre iba a ser la mandamás”, agregó.

Meghan y Lizzie se hicieron amigas en 2013 cuando compartieron un lugar en un evento benéfico.Según se ha conocido, era ella quien tenía la tarea de emparejar a Meghan con Ashley Cole, exfutbolista inglés.

“Ella no quería hacer el trabajo duro en la apertura de hospitales y hacer todos los roles que hacen los miembros de la realeza, no es fácil, no es glamoroso, no es como en la alfombra roja”, puntualizó.