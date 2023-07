“Los niños no mienten”: El desplante de la princesa Charlotte a Meghan Markle

La rivalidad entre Kate Middleton y Meghan Markle parece no tener punto de encuentro debido a los distintos problemas que llegaron a enfrentar cuando la ex actriz y el prícnipe Harry eran parte de la monarquía. Las esposas de los hijos de Lady Di no lograron compaginar y como consecuencia ha quedado el distanciamiento que ambas mantienen.

Una de sus peleas más sonadas fue cuando Kate le reprochó a Meghan el vestido de dama de honor que escogió para que llevara su hija Charlotte a su boda, pues le quedaba ancho y grande, por lo que la princesa de Gales le pidió acomodarlo nuevamente, pese a que no quedaba tiempo.

Los intercambios de palabras llevaron a una fuerte discusión en la que Meghan terminó llorando y días después Kate disculpándose, pese a ello la relación ya está fracturada.

El gesto de la princesa Charlotte con Meghan Markle

La princesa Charlotte, hija del principe William y Kate Middleton, comienza a ganarse el protagonismo con sus apariciones en los eventos reales, ahora que está más grande y comienza a mostrar su personalidad. La pequeña que han comparado con Lady Di se roba las miradas con su belleza.

Si bien dice el dicho que los niños no miente, los usuarios de internet lo han remarcado tras un video que apareció en TikTok donde se puede ver a Charlotte haciendo un gesto de desagrado durante uno de los eventos reales, luego que volteara y su mirada se topara con la esposa de su tío Harry.

La niña volteó de inmediato e hizo un gesto con su boca con el que se evidenció que ella no es de su agrado, por lo que los internautas no han tardado en dar su opinión.

Te recomendamos: El regaño de Kate Middleton al príncipe William que muestra que ella es quien manda

Por su parte, Markle se le vio una sútil sonrisa en su rostro para responderle la mirada a Charlote y aunque muchos aseguran que la niña estaba discutiendo con su hermano, otros mencionan que ha sido influenciada por su madre, al ver lo mal que se la lleva con Meghan y las discuciones que llegaron a mantener en el Palacio de Buckingham.

“Meghan intimidó a Charlotte”, “La princesa no ve bien a Meghan como parte del apoyo a su madre”, “Los niños no mienten y por algo la miró tan mal”, “Quizás fue George que tiró el cabello”, es parte de las opiniones encontradas en la publicación.