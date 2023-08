Angus Cloud: de trabajar de mesonero a ser estrella de Hollywood, así fue su camino a la fama

El mundo del entretenimiento sufrió un duro golpe este 31 de julio al darse a conocer la muerte de Angus Cloud, conocido como Fezco en la serie de HBO Max, Euphoria.

En un comunicado oficial difundido por sus familiares, relatan que el actor estaba luchando con una fuerte depresión que se intensificó luego del fallecimiento de su padre y que a la par lo atormentaban sus adicciones.

Angus Cloud El artista falleció el 31 de julio tras luchar con la depresión (@anguscloud/Instagram)

Esto deja un duro golpe en los fans y en sus colegas de la serie dramática, que poco a poco han empezado a reaccionar ante este lamentable suceso, y que precisamente lo recuerdan por esta famosa producción que cambió su vida radicalmente.

¿Cómo fue el camino de Angus Cloud a la fama?

Angus Cloud nació el 10 de julio de 1998 en Oakland, California y estudió Diseño y Producción en Oakland School for the Arts, donde compartió con su posterior compañera de reparto, Zendaya.

Pero todo surgió de forma inesperada y es que a los 18 años fue descubierto cuando era mesero en Nueva York y la encargada de casting le pidió que adicionara para Euphoria mientras lo atendía. Este hecho, fue un antes y después.

Angus Cloud El actor de 'Euphoria' saltó a la fama gracias a la serie de HBO Max (@anguscloud/Instagram)

De no haber sido por Eléonore Hendrick, seguramente se hubiese mudado a Irlanda pues compartía raíces por parte de sus padres.

“Antes de esto, no tenía ningún deseo de actuar. Creo que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto”, — Angus Cloud a The New York Times.

Su tiempo en el estrellato fue corto y apenas le permitió participar en pocos títulos como la serie de televisión The Perfect Women, la película North Hollywood (2021) con Miranda Cosgrove y la película The Line (2023).

@just.darleen This is amazing @Angus Cloud fast forward now you’re a star on Euphoria. fezcoeuphoria fez euphoria brunchtok ♬ Forever - Labrinth

Otros lo recuerdan por sus apariciones en videos musicales, específicamente en las canciones Cigarettes de Juice WRLD y Mamiii de Becky G y Karol G.

Tampoco la fama sedujo a Angus Cloud, quien en varias ocasiones manifestó incomodidad. “No me gusta ser especial y no quiero ser especial. Me gusta ser regular. Está llegando a un punto en el que me siento incómodo con el trato especial. Solo soy un tipo normal. No me gusta la parte famosa, para ser honesto. No quiero ser una celebridad. No me gusta que la gente me reconozca”, declaró.