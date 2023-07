Amiga de Selena Gómez que donó el riñón deja ver cómo luce su cicatriz de “guerrera” a 6 años de la operación

En el 2017 la actriz Francia Raisa tuvo el acto de amor más grande que ha tenido en su vida al donarle su riñón a Selena Gómez , quien lo necesitaba con urgencia por su enfermedad de lupus.

Aunque luego de eso, las famosas actrices se han alejado, y su amistad ya no es la misma, la protagonista de How I Met Your Father no se arrepiente de su decisión y deja ver a través de sus redes cómo luce su cicatriz.

Amiga de Selena Gómez que le donó el riñón deja ver cómo luce su cicatriz a 6 años de la operación

Francia Raisa se mantiene activa en sus redes sociales y recientemente cumplió 35 años, y lo festejó por todo lo alto con una extravagante fiesta en la alberca.

La actriz recibió sus 35 posando en un sexy y atrevido bikini naranja con el que dejó ver la cicatriz de la operación que tiene en la zona del vientre.

La joven mostró su cicatriz recién operada en el 2017 y ahora por supuesto no se ve tan marcada como antes, pero claramente aún la tiene y la presume con orgullo, sin ningún tipo de complejos ni temor.

“Wow que hermosa y real esta mujer”, “esta chica es de admirar, no se avergüenza de su cicatriz”, “se ve que no le tiene temor al qué dirán”, “ella es hermosa y esa cicatriz la hace real”, “tan bella, asi es hay que mostrarnos reales”, y “divina y esa cicatriz la hace una guerrera”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Puede que ya no sea tan unida a Selena Gómez, pero Francia deja claro que no se arrepiente de haberle donado su riñón a una amiga que lo necesitaba, a pesar que no fue fácil para ella.

Y es que hace años, la actriz reveló que e l proceso luego de la operación resultó más complicado y difícil para ella que para Selena.

“Es más difícil cuando eres el donante porque pierdes algo que el cuerpo no necesitaba perder, así que hay que recuperarse de eso. Pero ella ganó algo que su cuerpo necesitaba. Ella estaba mejor inmediatamente mientras yo la pasé mal. Básicamente tengo cuatro cicatrices”,dijo en ese entonces.

Y además detalló que no se podía levantar, ni bañar sola, pero al final fue su decisión y Selena se lo agradece cada momento.