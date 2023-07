Selena Gómez busca reconciliarse con la amiga que donó el riñón y ella la ignora: ¿cómo empezó la amistad?

Selena Gómez es una de las famosas más queridas y no solo por sus fans, pues tiene miles de amigas que le muestran su amor y admiración constantemente.

Taylor Swift y Nicola Peltz son algunas de las amigas más famosas de la cantante y actriz, pero existe otra, a quien muchos consideran la más importante y es Francia Raisa, quien también es actriz y le donó el riñón.

Fue en el 2017 cuando la joven le donó el riñón a su mejor amiga, la cantante, quien lo necesitaba con urgencia por su enfermedad de lupus.

Francia era compatible con Selena y nunca dudó en donarle su órgano, pero después de esto, las famosas amigas dejaron de llevarse bien y se alejaron.

Algunos rumores apuntan que fue en el 2019 cuando se alejaron debido a que Selena llevaba un estilo de vida poco saludable y estaba haciendo lo que los doctores le prohibieron hacer, lo que a Francia le resultó increíble tras donarle el riñón, se molestó y se alejó.

Selena Gómez felicitó a Francia Raisa en su cumpleaños y ella lo ignoró

Este 26 de julio Francia Raisa estuvo de cumpleaños y aunque ella y Selena no han estado muy unidas últimamente, la cantante tuvo un tierno gesto y la felicitó a través de sus redes.

“El más feliz de los cumpleaños para este ser humano tan especial. No importa a dónde nos lleve la vida, te amo”, escribió la intérprete de Ice cream, junto a unas fotos de los momentos más hermosos y divertidos que han compartido juntas.

Sin embargo, Francia la ignoró, no respondió la publicación, ni tampoco la compartió en sus redes, lo que para muchos fue un “desaire” y deja claro que las cosas entre ellas siguen tensas.

Cómo empezó la amistad entre Selena Gómez y la amiga que le donó el riñón

Como dijimos anteriormente, Francia Raisa, también es una gran actriz, y participó en proyectos como The Secret Life of The American Teenager, mientras que Selena Gómez protagonizaba Los hechiceros de Waverly Place.

En un evento organizado por Disney y ABC, ambas hicieron una visita a un hospital para niños y allí se conocieron, en el 2007, e hicieron click, comenzando su hermosa amistad.