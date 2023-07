Rosalía y Christian Nodal dan gran lección: por esto no debes tatuarte en pareja

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Si bien esto tomó por sorpresa a algunos, otros “ya lo veían venir” entre diferentes señales que dieron en sus shows y día a día.

Si bien ambos salieron a desmentir que quedaron en malos términos, fans ahora han hecho sus teorías de lo que pudo haber pasado y un detalle que no pasó desapercibido.

¿La maldición de los tatuajes en pareja?

La ‘Motomami’ y el reggetonero estuvieron juntos por tres años y apenas en marzo se habían comprometido. Ambos decidieron llevar su relación en lo más privado con el fin de separar lo profesional del romance, además de que querían evitar al escrutinio público.

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”, dijo Rosalía. Asimismo señaló que las cosas fluyeron con Rauw porque se encontraban en el mismo nivel emocional. “Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (no disponibles emocionalmente). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le dijo a Rauw.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

El amor iba tan viento en popa que no dudaron en hacerse los famosos matching tattoos (tatuajes en pareja).

La cantante se hizo un tatuaje en el pie con las iniciales de ambos (RR), con el mismo diseño que escogieron para titular el material que grabaron juntos, conformado por tres canciones: Beso, Vampiros y Promesa.

que hará rosalia con el tatuaje con rauw? pic.twitter.com/Hr5pZYPJgu — haritz 🦋 (@archiee_21) July 25, 2023

Por su parte, Rauw eligió tatuarse lo mismo pero en dos dedos de su mano derecha. El cantante además lleva el nombre completo de Rosalía en el abdomen. “Lo escribió Rosi, me lo escribió en la barriga y me lo tatuaron”, contó en entrevista con Ibai. Rosalía también lleva el nombre de “Raúl” debajo de su pecho derecho.

Que vas a hacer con este tatuaje, querido Rauw? pic.twitter.com/mHz92qKr6W — Eliseo Andrés (@EliseoAndr3s) July 25, 2023

No sólo Rosalía ha caído en “las trampas del amor” plasmando el nombre de su pareja o combinando algún diseño con ésta en su piel. El cantante de regional mexicano Christian Nodal también ha acaparado la atención por hacer lo mismo.

Christian Nodal y los tatuajes “por amor” que se ha hecho

Nodal ha sido muy criticado por los diseños que se ha hecho en too el cuerpo, incluyendo la cara sin embargo, este ha declarado que no le importa pues cada uno expresa sus emociones y el momento que está pasando en su vida.

El cantante no dudó en hacerse tatuajes en honor a su ex novia Belinda, con quien estuvo a punto de casarse. Las cosas no funcionaron y “la presencia” de la cantante ha quedado en la piel de Nodal. Si bien ahora está con Cazzu, no se sabe si ya se hicieron tatuajes en pareja pero algunos creen que la tinta permante con la que honró a su ex será difícil de quitar de su mente y corazón.

Christian Nodal El cantante se ha hecho tatuajes en pareja o en honor a las mujeres que ha amado (Instagram)

¿Los tatuajes en pareja son de mala suerte?

Quizá los tatuajes a juego simbolizan el lazo que une a dos personas sin embargo, algunos tatuadores consideran que hacer esto es de mala suerte. Algunos lo llaman “el beso de la muerte”, lo que significa poner fin a tu amistad o relación con tu persona favorita. Según la experiencia, muchas parejas terminan después de hacerse esos matching tattoos.

Pero más allá de una superstición o maldición, el problema veradero está en la tinta pues una vez que la relación se rompe, no puedes cambiarlo o eliminarlo porque es permanente. Puede que tengas que cubrirlo con el tiempo además de que si quieres quitártelo, es un proceso tedioso y doloroso.