Rosalía tenía todo planeado para su boda: hasta Vivienne Westwood la vestiría

Rosalía sacudió al mundo del espectáculo luego de darse a conocer que habría terminado su relación con Rawn Alejandro, tras tres años juntos y cuatro meses comprometidos. Fue en marzo cuando la cantante presumió su anillo de compromiso, en medio del lanzamiento de la canción Beso que grabaron a dueto. “Ay, Dios mío. Y todo el rímel aquí corrido”, dijo Rosalía en ese momento, visiblemente emocionada.

Desde entonces muchos los veía como “la pareja perfecta” ya que aunque siempre fueron muy herméticos, cuando se mostraban en público se les veía muy enamorados. En una entrevista con el streamer Ibai Llanos poco después del compromiso, fueron cuestionados sobre lo privados que han sido, a lo que explicaron que preferían sentar las bases de la relación primero para después grabar juntos y gritarle al mundo su amor.

Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su relación en septiembre de 2021 | Instagram (Instagram)

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”, dijo Rosalía. “Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (no disponibles emocionalmente). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le dijo a Rauw.

Las causas de la ruptura se desconocen pero “evidencias” que circulan en redes sociales apuntan a que todo fue por una infidelidad por parte del reggetonero.

Rosalía ya tenía planeada una boda de ensueño

La ‘Motomami’ siempre se ha caracterizado por ser muy transparente respecto a sus emociones por lo que no pudo ocultar la felicidad de su compromiso cada vez que atendía entrevistas y le preguntaban por ello.

Sin dar grandes detalles de su relación, Rosalía confesó hace unos meses durante su paso por el programa español ‘El Hormiguero’, que ya había imaginado su boda de ensueño.

“Tengo entendido que os casaís”, dijo el conductor. “Pues eso parece, parece que va a haber boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré pa la boda (...) tengo por ahí vestidos guardados, un Vivienne Westwood me gustaría”, respondió. El conductor continuó mencionó la magnitud de la boda a lo que la cantante aseveró que sería “algo pequeño”. “Una boda pero chill, no sé en familia a lo mejor así como tranquilo”, dijo. “Poca gente, siempre empiezas así, luego vas sumando”, advirtió el presentador. “...Luego ya son 300 ya ya no sé vamos a ver, a ver cómo termina esto”, puntualizó Rosalía siempre con una gran sonrisa.

Señales del corazón roto de Rosalía

Rosalía La cantante publicó un mensaje de agradecimiento pero Alejandro brilló por su ausencia (Twitter)

La ruptura con Rauw ha coincidido con el cierre de la gira de Rosalía por lo que algunos aseguraron que ya había dado señales de que las cosas no estaban bien.

La cantante publicó un tuit dando las gracias a todo su equipo, a su familia y a sus seguidores pero no había rastro del cantante, a quien siempre le dedicó palabras de amor y agradecimiento por el apoyo.

Asímismo han circulado videos en los que se le ve cansada y hasta donde no puede contener las lágrimas al cantar. Además de que retiró la voz de Alejandro de la canción Beso que grabaron juntos.