Rosalía “eliminó” a Rauw Alejandro: el detalle en su último concierto que anunció la ruptura

Rosalía terminó su relación con Rawn Alejandro tras tres años juntos y cuatro meses comprometidos. Apenas en marzo, la cantante mostró su anillo de compromiso muy emocionada, dejando ver veía un futuro al lado de Rauw.

En una entrevista con el streamer Ibai Llanos poco después del compromiso, Rosalía explicó por qué habían sido tan herméticos con la relación y se esperaron hasta el lanzamiento de Beso, canción que grabaron juntos, para gritar su amor al mundo.

Rosalía En marzo los cantantes estrenaron "Beso" (Instagram)

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”, dijo Rosalía. Asimismo señaló que las cosas fluyeron con Rauw porque se encontraban en el mismo nivel emocional. “Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (no disponibles emocionalmente). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le dijo a Rauw.

Así fue como Rosalía dio por terminada la relación con Rauw

La ruptura con Rauw ha coincidido con el cierre de la gira de Rosalía por lo que algunos aseguraron que ya había dado señales de que las cosas no estaban bien.

La cantante publicó un tuit dando las gracias a todo su equipo, a su familia y a sus seguidores pero no había rastro del cantante, a quien siempre le dedicó palabras de amor y agradecimiento por el apoyo.

Rosalía La cantante publicó un mensaje de agradecimiento pero Alejandro brilló por su ausencia (Twitter)

“Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a la vida, a mi familia, mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”, se lee.

Asímismo han circulado videos en los que se le ve cansada y hasta donde no puede contener las lágrimas al cantar. Además de que retiró la voz de Alejandro de la canción Beso que grabaron juntos.

Rosalía La cantante eliminó la voz de Rauw en la canción Beso que grabaron juntos (Tiktok)

Otros usuarios notaron que cuando se presentó en Francia hace unos días, Rosalía no dedicó unas palabras a Rauw al principio de ‘Beso’ sino una reflexión sobre el amor.

“El amor siempre viene y va y es algo que no puedes buscar pero qué suerte cuando te encuentra cuando viene y te sientes llenito por dentro cuando no te falta nada pero hoy tengas este feeling o no lo tengas esta canción es para ti”, sentenció.