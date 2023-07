¿Siguen juntos? Stephanie y Humberto Zurita acaban con los rumores de la mejor manera

Desde septiembre del año pasado, Stephanie Salas y Humberto Zurita han mantenido una relación de la que incluso se llegó a hablar de matrimonio, al menos por parte de actriz de 53 años, quien expresó sus deseos por cumplir su sueño de llegar al altar.

Desde entonces se las ha visto compartir junto con sus hijos Michelle Camila, Sebastian y Emiliano, festejando el cumpleaños del actor y compartiendo momentos en familia, pese a la negativa de Humberto Zurita para casarse.

La respuesta de Stephanie Salas y Humberto Zurita ante rumores de separación

Entre viajes y festejos en familia, su relación parecía ir por buen camino hasta que Gustavo Adolfo Infante sorprendió con la abrupta noticia de una supuesta separación entre ambos

“Tengo una exclusiva que darles. Me apena, porque hacían bonita pareja: Que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita (...). Eso me lo pasa, gente que los conoce bien. (Me dijeron) que Stephanie y Humberto terminaron. Ojalá y hayan terminado bien”.

La noticia tomó por sorpresa a más de uno, pues al menos, Stephanie Salas no ha dejado de postear fotografías de su último viaje a Argentina, específicamente con fotografías que muestran el esplendor de las Cataratas del Iguazú, donde, por cierto, aparece Humberto Zurita, lo que parece ser una respuesta directa al famoso periodista.

Stephanie Salas y Humberto Zurita Instagram: @stephaniesalasoficial (Instagram: @stephaniesalasoficial)

Esto no es todo, pues el actor, de 68 años, hizo lo propio y también posteó una serie de fotografías donde dejaba ver parte de su viaje por Sudamérica, a la que sumó una imagen de Stephanie Salas, callando cualquier tipo de rumor sobre su relación.

Al parecer, la pareja trató de desmentir la información revelada por Gustavo Adolfo Infante, y es que, el periodista habría revelado que habían sido fuentes cercanas quienes le habrían anunciado la noticia, pero que era algo que todavía no estaba confirmado por los actores.

Stephanie Salas y Humberto Zurita Instagram: @stephaniesalasoficial (Instagram: @stephaniesalasoficial)

¿Cuándo iniciaron su romance Humberto Zurita y Stephanie Salas?

Fue en septiembre del año pasado, cuando fueron vistos por primera vez llegando del aeropuerto de uno de sus viajes, al ser abordados por los medios de comunicación emprendieron la huida y no confirmaron su relación hasta diciembre de 2022.

El actor confesó que no daba a conocer su relación con Stephanie Salas por respeto a su difunta esposa Christian Bach, pero que también tenía que dárselo a su nueva novia. Los actores gritaron su amor en la revista ‘Quien’, confirmando por fin los rumores que durante meses habían estado circulando.

Hasta el momento, la pareja no ha dado ningún indicio que confirme lo dicho por el periodista, y es que no hace mucho, que ambos compartieron un momento en Perú, posteando parte de su viaje realizado en junio pasado y continuando con Argentina, además trabajaron juntos en la puesta en escena de la obra ‘Papito Querido’.

