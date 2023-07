¿Nunca la quiso? Sebastián Yatra reveló una ‘verdad’ dolorosa de Rauw y Rosalía: esto dijo

La mañana del 25 de julio, el público entero dejó de creer en el amor, luego de que la revista People anunciara la separación y la cancelación del compromiso de Rosalía y Rauw Alejandro después de tres años como pareja.

Esto no solo rompió el corazón de millones de seguidores que esperaban ansiosos el día de su boda, sino que destapó toda una caja de pandora alrededor de la relación que hasta ese día se mantenía como una de las más estables y ovacionadas del espectáculo, donde rumores de engaño fueron los que afloraron rápidamente.

Muchos señalaron a Rauw Alejandro como el nuevo Piqué, luego de que se diera a conocer qué cantante del género urbano había sido infiel a Rosalía con una joven colombiana, llamada Valeria Duque, durante uno de sus conciertos en México, a la que supuestamente le habría pagado cierta cantidad de dinero para estar con ella, pero su ‘amorío’ no terminó ahí pues, cuentan que el puertorriqueño la volvió a buscar.

Sumado a toda esta polémica, Shakira terminó embarrada en la noticia, y es que, se publicaron unas fotos de ella junto a Rauw Alejandro, pasando un rato divertido en un río de Puerto Rico, compartiendo con Nidia Ripoll, Sasha y Milan.

Luego de toda esta polémica, medios revivieron un video de Sebastián Yatra haciendo una fuerte declaración, que, de ser cierta, había hecho que se rompiera más de un amor, pues en una plática con la presentadora Susana Giménez mientras cenaba, el cantante de ‘Tacones Rojos’ aseguraba que “Ni Camilo ni Rauw están enamorados…yo me he dado cuenta en todos estos años que he trabajado en esta empresa” a lo que ella responde sorprendida “¿Qué?”.

La verdad detrás de este clip es que ha sido sacado de contexto, pues en realidad se trata de una estrategia de marketing de Sebastián Yatra en 2022 para lanzar su sencillo ‘TV’, en que menciona: “Dile a tu papá que te mudas pa’ Medallo conmigo. Dile a tu mamá que esto es serio, que no somos amigos. Ni Camilo ni Rauw están tan enamoraos, que me junten varias vidas, me las paso a tu lao’”.

Pese a que el video es falso, usuarios no han dejado de arremeter contra Rauw Alejandro, luego de recordar una de las declaraciones de Rosalía en las que decía que el cantante le había devuelto la esperanza en los hombres.

¿Otro Piqué?

Rauw Alejandro y Rosalía se caracterizaron por ser una de esas parejas que se mostraba amor y apoyo mutuo, parecía ir todo perfecto, hasta que se destapó la infidelidad del cantante de género urbano y no solo esto, algunas acciones que perfectamente podrían relacionarse con Piqué.

Fue el puertorriqueño quien aseguró que las diferencias estaban especialmente en el estudio, y como alguna vez lo hiciera Piqué, la manera de vestir de ambos también era un problema en su relación, por otro lado, ambos son de carácter fuerte, por lo que el choque se llegó a dar, tanto que lo único que nos queda de la pareja es su colaboración en ‘RR’, donde lanzaron tres temas ‘Beso’, ‘Vampiros’ y ‘Promesa’.

