Sergio Mayer no puede contener el llanto al recordar a su hijo: esto los ha distanciado por años

Sergio Mayer El ex Garibaldi no ha hablado con su hijo en mucho tiempo (Instagram)

Sergio Mayer ha dado mucho de qué hablar en La casa de los famosos por las anécdotas y confesiones que él mismo ha hecho respecto a su vida privada. Mientras que la final está cada vez más cerca, el ex Garibaldi se ha hecho de su propio séquito de fans que lo apoyan y piden que gane el reality. Eso sí, algunos no olvidan los conflictos que han marcado su vida, especialmente aquellos que tienen que ver con su familia.

Recientemente Mayer recibió la visita de su nieta Mila, lo que lo conmovió hasta las lágrimas. Al verla entrar por el patio, el cantante corrió a abrazarla y decirle que la amaba pero una pregunta hizo que le brotaran las lágrimas: “¿Has visto a tu papá?”, se le escucha a Sergio con la voz entrecortada.

En otro momento, este hace mención de que su hijo también lo visitó en la casa de Big Brother VIP, en 2003 cuando este tenía la edad de Mila. Internautas notaron el dolor que le provoca mencionar a su hijo pues hace mucho tiempo se distanciaron.

Sergio Mayer

¿Qué pasó entre Sergio Mayer y su hijo?

Si bien el joven Mayer ha estado envuelto en polémica desde hace varios años por presuntamente no responsabilizarse de su hija, las cosas nunca fueron fueron fáciles con su propio padre, lo que tendría como resultado su carácter rebelde. El ex Garbialdi y su hijo tienen algunos años distanciados por lo que no se hablan ni se ven, salvo en ocasiones muy extraordinarias en las que fueron captados juntos unos instantes.

Según reveló Sergio Mayer en entrevista con Yordi Rosado, un choque de ideologías y de formas de hacer las cosas los llevaron a enfrentarse constantemente. “(La relación) está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen”, señaló primeramente.

Sergio Mayer El cantante tiene tres hijos (Instagram)

Sin embargo, la declaración no paró ahí, pues señaló que las “nuevas generaciones” son de holgazanes. “Estas generaciones, sin faltarles al respeto, son más hue***, más dejados, menos comprometidos, viven más la vida. A nosotros nos educaron que tienes que trabajar. Hoy los jóvenes viven en el momento”, afirmó.

Sergio Mayer ha sido criticado por ser un controlador

Sergio Mayer El ex Garibaldi ha tenido sus diferencias con su hijo (Instagram)

Las declaraciones que ha hecho el cantante han hecho que muchos lo señalen de “controlador” pues él mismo ha admitido que ha fallado en sus relaciones por querer asumir diferentes roles.

Con Bárbara Mori, Mayer admitió que quiso guiarla y protegerla, pues cuando estaban juntos, ella era muy jóven y estaba empezando su carrera: “Cometí el error de haber sido manager, papá, esposo, porque me convertí como en su papá, la quise proteger. Tengo mucho ese pedo. Así que dije ‘o somos pareja, o soy su papá o soy su manager’, y agarré todos los papeles. Y eso fue un error, un error tremendo mío”, reconoció.

Sergio Mayer le pide a su hijo que no se aleje de sus hermanas

Tras la separación de Bárbara Mori, Mayer encontró el amor en Issabela Camil, con quien tuvo dos hijas. Mientras que ambos han luchado por mantener unida a su familia y procurar la relación con la pequeña Mila, el cantante le ha pedido a su primogénito no alejarse de sus hermanas.

“A Sergio tiene tiempo que no lo veo. Aprovecho este momento, Sergio, para decirte que mi corazón y mi casa están abiertos para ti. Sabes lo importante que eres en mi vida y lo importante que eres para tus hermanitas. Y, si en determinado momento, no te sientes a gusto viéndome a mí, no dejes de ver a tus hermanitas”, dijo en una ocasión frente a las cámaras de La casa de los famosos.