Sergio Mayer y Bárbara Mori “reabren” heridas del pasado: así se expresan del otro ahora

El reality show ‘La Casa de los Famosos’ ha revivido la polémica y fugaz relación de Sergio Mayer y Bárbara Mori debido a las confesiones que el ex Garibaldi ha hecho al respecto.

Se conocieron en los años 90 en un antro llamado Magic y gracias a la intervención de Charly López, comenzaron a hablar. En 1997 que contrajeron matrimonio; Bárbara tenía 17 años y Sergio 28, lo cual fue muy polémico no sólo por la brecha sino porque ella era menor de edad.

Bárbara Mori La actriz y su hijo Sergio Mayer Mori (Instagram)

En entrevista con Yordi Rosad, Sergio Mayer contó como fue su primer encuentro. “Ella iba a cumplir a penas 18, y ahí la conocí, ella había estado en un evento como modelo, edecán. La conocí muy chiquita y me encantó, estaba preciosa, divina. Ella era igualita a Sharon Stone”.

De la unión de Sergio y Bárbara nació su primogénito Sergio Mayer Mori y aunque el enlace solo duró cinco años y la ruptura parecía haber quedado bajo buenos términos, el cantante aseguró que el divorcio fue una decisión que lo hizo feliz.

¿Qué ha dicho Sergio Mayer de Bárbara Mori?

En una de las transmisiones de ‘La casa de los famosos’, Sergio reveló la verdadera razón detrás de su separación de la actriz.

Componen canción a Sergio Mayer tras nominación en ‘La casa de los Famosos’ (ViX+)

“Ella era muy chica, muy joven, tenía 19 o 20 años, empezaba su carrera, yo ya tenía un backroad. Yo quería que fuera disciplinada. Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo fui muy estructurado y disciplinado y hay gente que no quiere, que no le gusta”, destacó Mayer.

El cantante reconoció que en su intento por guiar, proteger y catapultar a Bárbara generó conflictos en la relación. “Cometí el error de haber sido manager, papá, esposo, porque me convertí como en su papá, la quise proteger. Tengo mucho ese pedo. Así que dije ‘o somos pareja, o soy su papá o soy su manager’, y agarré todos los papeles. Y eso fue un error, un error tremendo mío”, reconoció.

El querer asumir múltiples roles llevó a que no hubiera límites establecidos en lo romántico y lo profesional. Mayer confesó que este es un patrón que siguió repitiendo incluso después de la separación pues hizo lo mismo con su hijo cuando este era adolescente.

Actualmente lleva 16 años de matrimonio con Issabela Camil, con quien tiene dos hijas. Según han contado, fue en un concierto de Ricky Martin donde comenzó su relación, además de que Sergio dio el primer paso presentando a Issabela como “su futura esposa”.

Sergio Mayer El actor está casado con Issabela Camil (Instagram)

¿Qué ha dicho Bárbara Mori de Sergio Mayer?

Si bien Bárbara suele ser muy privada respecto a su vida personal, en 2020 se sinceró en un Instagram Live con su amiga Marimar Vega. En este, la actriz habló de los excesos que tuvo en su juventud, así como de los conflictos con Sergio Mayer.

Tal y como contó el ex Garibaldi respecto a asumir un rol de representante y padre protector, Bárbara reveló en el live que vivía bajo sus órdenes. “Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo porque yo vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna manera”, confesó.

Bárbara Mori Así ha sido la vida de Bárbara Mori desde la separación de Sergio Mayer (Instagram)

Mori además confesó que si permitió que Mayer le hiciera ese daño fue porque de niña sufrió el rechazo de su mamá, quien además tenía una relación complicada con su esposo.

“Yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó, y que mi papá no me quería y por eso me pegaba; entonces creces pensando que no mereces nada, que no vales nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima”, reveló.

Actualmente Bárbara tiene una relación con Fernando Rovzar.