Cristiano Ronaldo: ellas son sus hermanas mayores que pocos conocen y no querrían a Georgina como cuñada

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo El jugador tiene dos hermanas que pocos conocen y parece que no quieren a Georgina (@georginagio/Instagram)

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo y deportes, y también de las más polémicas.

En sus 7 años de relación han corrido muchos rumores sobre rupturas, pero ellos prueban que están muy enamorados y tienen una relación feliz con sus hijos.

Sin embargo, parece que una realidad es que ni la madre del jugador ni sus hermanas se llevan muy bien con su novia, pero pocos saben quiénes son estas hermanas.

Ellas son las hermanas de Cristiano Ronaldo que no querrían a Georgina como cuñada

Cristiano Ronaldo es un poco reservado con su vida privada y su familia, y si bien comparte fotos con Georgina Rodríguez y sus hijos, casi no lo hace con su madre y hermanas.

Por eso pocos conocen a sus dos hermanas Kátia Aveiro y Elma Aveiro, quienes son mayores que él, pero se ven muy jóvenes y hermosas.

Según apuntan algunos rumores, ni su madre María Dolores dos Santos, ni sus hermanas quieren a Georgina para Cristiano, pues la consideran una “interesada” y aunque han posado juntas, no terminan de aceptarla del todo.

Recientemente la madre del futbolista compartió una foto en la que aparece ella junto a su hijo y las hermanas de él, dejando ver quiénes son y lo mucho que se parecen.

“Son muy lindas sus hermanas”, “se ven mejor que Georgina y reales, no falsas”, “muy sencillas y bellas sus hermanas”, “me encantó esta foto, se ve el amor de familia, lástima que él no las valore”, “se ve que lo quieren mucho, pero él a ellas no tanto”, y “son muy lindas sus hermanas y mejor que Georgina” fueron algunas de las reacciones en la imagen.

“Hijo, que tengas un buen viaje y hasta pronto ❤️ Te quiero mucho, ve con Dios”, escribió María Dolores en la imagen en la que no aparece Georgina, y en la que deja claro que pasará tiempo sin ver a su hijo.

Es poco lo que Cristiano convive con sus hermanas y con Georgina a la vez, seguro para evitar conflictos, pero así ha funcionado para todos.