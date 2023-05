Georgina Rodríguez presume sus pasos de baile pero recibe burlas y le dicen “más se mueve mi abuelita”

Georgina Rodríguez es una de las modelos más famosas y exitosas que ha logrado una sólida carrera, más allá de ser la novia de Cristiano Ronaldo.

La famosa presume en sus redes su vida de mamá, de empresaria, modelo, y su vida diaria, en la que prueba actividades diferentes como clases de baile.

En los últimos días la argentina ha dejado ver que está tomando clases de baile de twerking, bachata y salsa.

Y recientemente publicó en sus historias un video bailando bachata con su profesora en lo que parece ser el jardín de su casa, pero recibió muchas críticas.

Las críticas a Georgina Rodríguez por su video bailando bachata

En el video se ve a Georgina Rodríguez bailando un tema de Romeo Santos, con un short y top negro, el cabello recogido y tacones.

Aunque ella luce muy segura, las críticas no se hicieron esperar y dijeron que no baila “nada bien”.

“Pero esto no es bailar”, “pero que demande a esa instructora porque no ha aprendido nada”, “jaja más se mueve una aspirina que esa mujer”, “ay no que vergüenza, eso no es bailar jaja”, “pero se ve más tiesa que una estatua”, “More pero esta como un poco estática 😮”, y “tiene el ritmo en el cu… jajaja”, fueron algunas de las crueles críticas que recibió Georgina.

La modelo constantemente recibe criticas y enfrenta polémicas, por lo que ya está acostumbrada. Sin embargo, ella sigue brillando, y actualmente participará en Cannes, derrochando clase y elegancia como siempre.