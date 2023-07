¿Qué sucedió ente Poncho de Nigris y Gloria Trevi? Por esto se sintió tanta tensión en la casa

Este sábado 15 de julio las estrellas que participan en el programa de realidad “La casa de los famosos” quedaron atónito cuando recibieron un recipiente repleto de galletas junto a una nota que decía: “Les envío un presente para que tengan una dulce tarde. Con cariño, Gloria Trevi”, pero la verdadera sorpresa estaba por llegar, pues a los pocos minutos apareció la cantante para anunciar que es la nueva “habitante”. Sin embargo, se trató de solo una visita.

Trevi contó: “Hola a todos, ¿Cómo están?, besos. Me he sentido súper feliz, contenta, muy bien acogida, porque veo muchas caras familiares, amigables, que me han acompañado de muchas maneras”. La artista fue bien recibida por los participantes, pero la primera en saltar a abrazarla fue Wendy Guevara, quien se mostró muy eufórica, pues no paró de decirle cuánto la ama.

Por lo que la intérprete de “Pelo suelto” no dudó en regalarle un anillo y una pulsera, que muy seguro la influencer atesorará, ya que es una de sus artistas favoritas porque, aunque Gloria no lo sabía, estuvo presente durante su transición.

Trevi encaró a Poncho tras el secuestro de su esposo

Pero otros de los participantes que acaparó la tención de la cantante fue Poncho de Negris. En junio, él contó que su exsuegra participó en el secuestro del esposo de Gloria, Armando Gómez. Reveló: “¿Les digo por qué mi hija se fue a Estados Unidos?”. La mamá de mi hija era comadre de Gloria Trevi y después de un palenque la invitó a su casa. La mamá de mi hija no tuvo nada que ver, nada más que la abuela de mi hija, saliendo de la carne asada que organizaron en su casa, la puso (a Gloria) a unos secuestradores y secuestraron al esposo”.

Te puede interesar: ¿De qué murió el hermano de Poncho de Nigris? El futbolista tan solo tenía 31 años de edad

Él remató: “Esa fue la bronca. Se llevaron a mi hija con dos años a Estados Unidos y luego llevaron a la mamá (su expareja). La mamá (exsuegra) está en la cárcel”. El secuestro ocurrió en el 2011 y la mujer fue apresada en EE UU y luego extraditada a México, donde cumple condena. Él acotó que Lucía, la madre de Ivanna, realmente no estuvo implicada y que le sorprendió que su madre entregara a su comadre a la delincuencia. Él ya retomó el contacto con su primogénita.

Es por esto que al visitar “La Casa de los Famosos”, Gloria no perdió la oportunidad para tocar superficialmente el tema con Poncho: “Cuando te vi platicar dije: ‘A veces las personas, tú tienes una versión, yo tengo una versión y no nos juntamos platicar y no se aclaran las cosas, pero para mí quedó claro todo”

Ante esto, Poncho le preguntó: “¿Lo que dije está muy bien?, porque es la verdad que yo creo?, a lo que Treviño le contestó: “¡Muy bien! y tu hija es una hermosa y de verdad quisiera cumplir mejor con ella también”. Ambos acordaron hablar tranquilamente sobre lo ocurrido luego de que él salga del reality show.