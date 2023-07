Gloria Trevi entra a ‘La casa de los Famosos México’

Los concursantes de ‘La casa de los Famosos México’ no han dejado de recibir sorpresas, ya que este sábado lograron escuchar mensajes y muestras de apoyo de personas del exterior, pero eso no fue todo, porque una nueva habitante llegó para cambiar su día.

Se trata de Gloria Trevi, la cantante entró la tarde de este 15 de julio, al parecer con intenciones de quedarse, puesto que en sus manos cargaba una maleta idéntica a la que tenían los demás integrantes del reality show cuando ingresaron.

Gloria Trevi en ‘La casa de los Famosos México’

Mientras todos se encontraban en la sala y cocina de la casa, algunos comenzaron a percatarse de los ruidos que provenían del patio, por lo cual no dudaron en ir, especialmente después de que Bárbara Torres aseguró que alguien estaba por entrar.

Gloria Trevi llegó a La Casa de los Famosos ✨#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2ONfKmks3c — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 15, 2023

“Soy la nueva habitante de la casa” gritó Gloria Trevi mientras salía de una de las puertas, como resultado Wendy Guevara corrió para abrazarla, posteriormente los demás miembros del programa se acercaron para convivir con la intérprete de “Pelo suelto”.

Ante la conmoción por la visita, Jorge Losa comenzó a cuestionar la llegada de la cantante, pensando que sería permanente; sin embargo, rápidamente explicó que estaría por 20 minutos dentro de la casa, aclarando que la maleta había sido parte del juego.

Dentro de ‘La casa de los Famosos México’, Gloria Trevi se tomó un momento para expresar su admiración a cada uno de los concursantes por el papel que han desempañado como parte de la competencia.

“La verdad veo muchas caras amigables, familiares que me han acompañado de una u otra manera en mi vida, siento empatía con todos y cada uno de los integrantes y aparte mucha gratitud con aquellos que me han defendido, obviamente aquí no puedo decir ni mostrar ninguna preferencia, pero de verdad que es difícil no tener preferencia por todos, porque me identifico mucho con todos” dijo Gloria Trevi dentro del confesionario.