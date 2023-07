Lucero anuncia separación y fans ‘la culpan’: el último año habría sido clave según ellos

Lucero sorprendió con un comunicado con el que anunció que terminó su relación con Michel Kuri después de 10 años.

La cantante siempre fue muy discreta respecto a su relación con el empresario pues este no es figura pública y quiso respetar su espacio. Pese a esto, nunca dieron señal de alguna crisis, al contrario, siempre se expresaron bien del otro y aseguraban estar en “el mejor momento”.

Eso sí, los fans de la llamada ‘Novia de América’ no perdonan nada y “culparon” a Lucero por la ruptura; la clave, según ellos, estaría en el último año.

Lucero La cantante anunció su separación (Instagram)

¿Qué hizo Lucero según los fans?

La noticia de la ruptura circuló en redes sociales, donde se pueden leer comentarios de todo tipo. Desde que aquellos fans que le mostraron su apoyo inconcidional, hasta los que compartieron opiniones respecto a una separación en general, aquellos que destacaron fueron los que mencionan a Mijares, ex pareja de Lucero con quien ha estado de gira.

“Es lo más lógico a qué persona le gusta que su pareja tenga tanto acercamiento con el ex!!”; “Obvio ,si te ven constantemente con tu ex y le mandas indirectas de ternura con tu ex y sales en los medios con tu ex pos es obvio que la señora extraña al ex es obvio”; “Se veía venir...mucha cercanía con Mijares”; “Pues era obvio, si todo el tiempo anda risa y y risa con el ex”, expresaron.

Lucero ha sido por años un ícono de México. Inició su carrera muy joven y se ha destacado por su talento y simpatía. Sin embargo , en el último año ha dado mucho de qué hablar por su complicidad con Mijares sobre el escenario.

Ambos fueron de las figuras más queridas del espectáculo por su gran talento y carisma. Su boda fue uno de los eventos más mediáticos en 1997, con 700 invitados y una cifra histórica de 52 puntos de rating. Se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México.

Tuvieron dos hijos y aunque por varios años dieron la imagen de la familia “perfecta”, sorprendieron con el anuncio de su divorcio, en medio de rumores de un supuesto contrato. El final del matrimonio no significó que rompieron tajantemente y al contrario, han seguido frecuentándose.

El arranque de la carrera de su hija Lucero ha sido una de las razones más fuertes para que ambos estén más cerca que nunca ya que ambos han sido sus guías y apoyo incondicional.

Los cantantes revelaron una verdad inesperada

Lucero Mijares ha compartido anécdotas con su ex esposa en Instagram (Instagram)

Cuando iniciaron su gira por Estados Unidos, los cantantes tuvieron un encuentro con la prensa en el que aseguraron que su matrimonio “fue un error”.

“El único error que tuvimos fue casarnos”, dijo Mijares. El comentario fue hecho con el humor y naturalidad que lo caracteriza y la propia Lucero le siguió el juego.

“Fue casarnos, pero lo solucionamos”, dijo ella entre risas. Ambos llegaron hace tiempo a la conclusión de que eran mucho mejor equipo como amigos y equipo artístico.

Eso sí, Lucero ha reiterado en varias ocasiones que ante todo siempre está lo profesional por lo que asegura que el que estén divorciados no significa que no puedan compartir el escenario. Es así como han realizado varios duetos y shows juntos.