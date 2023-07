¿De quién son los hijos de Ricky Martin? Usuario revive teoría sobre su supuesta madre

El pasado 6 de julio, Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su separación tras seis años de matrimonio, a través de un comunicado en sus redes sociales, refrendando su amor y respeto por ambos, luego de una cuidadosa reflexión.

A través del escrito que compartieron, mostraron sus deseos por mantener una separación saludable, evitando todo el asunto mediático por el bien de sus hijos, Valentino, Matteo, Renn y Lucía: “Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”.

La pareja se conoció en 2015 gracias a una fiesta de amigos en común, cuando Ricky Martin declaró que había encontrado a su media naranja en Jwan Yosef. Pese a los rumores de una supuesta relación, ninguno hizo público su noviazgo hasta que acudieron a la Inspiration Gala São Paulo contra el sida tomados de la mano y, posteriormente, anunciando su compromiso en noviembre de 2016.

El cantante contó a Ellen DeGeneres cómo es que, nervioso, le pidió matrimonio a Jwan Yosef, sellando su amor, finalmente, en enero de 2018. Aunque son padres de cuatro hijos, los únicos que llevan su apellido son Renn y Lucía ‘Martin-Yosef’, por otro lado, Valentino y Matteo son parte de la relación que el cantante de ‘Vuelve’ tuvo con Carlos González hasta 2013.

Luego de anunciar su separación, Ricky Martin decidió pasar un tiempo libre con sus gemelos Valentino y Matteo en las playas de Mónaco, previo a su show. Con un video de apenas unos segundos, se les ve disfrutando.

Fueron un usuario el que retomó un debate que lleva años puesto en duda comentando: “Es increíble lo exactos a Eglantina”, desatando una enorme conversación al respecto ¿Es cierto que Eglantina Zingg es la madre de 3 de los hijos de Ricky Martin?

Han pasado tres años que se han mantenido como una incógnita sobre la identidad de la madre de los hijos de Ricky Martin a quienes tuvo por vientre subrogado, a pesar de ello, usuarios no han dejado de especular que la modelo venezolana y mejor amiga del cantante había sido quien donó los óvulos para concebirlos.

¿Quién es Eglantina Zingg? La supuesta madre de los hijos de Ricky Martin

Eglantina del Carmen Zingg Puppio, nació en Caracas, Venezula el 22 de abril de 1981, desde muy joven se dedicó al modelaje profesional, desfilando en diferentes pasarelas internacionales además de aparecer en portadas de revistas como Marie Claire, Elle y Vogue.

La modelo de 42 años es muy cercana al cantante, lo que despertó los primeros rumores sobre si había sido ella quien prestó sus óvulos para hacer realidad el sueño de Ricky Martin de convertirse en padre y es que aunque aún se mantiene la incógnita, pues el cantante es muy reservado con su vida privada, en 2020 comentó algo que podría confirmar la figura de Eglantina como madre de Valentino, Matteo y Lucía.

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”. Dijo Ricky Martin, lo que dio a entender que se trataría de una persona cercana a su círculo.

