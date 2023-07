¿De qué viven los hijos de Mariana Levy? Uno vende tacos en la calle para sobrevivir

La luz de Mariana Levy se apagó en 2005, año donde sufrió un intento de robo que le ocasionó un infarto fulminante, dejando 3 hijos a la deriva producto de su relación con José María Fernández.

En los últimos meses se ha dado a conocer que los jóvenes han pasado duros momentos tras la disolución de su núcleo familiar, pues ‘El Pirru’ volvió a rehacer su vida amorosa y a medida que los niños fueron creciendo, tomaron distintos caminos y no mantienen comunicación.

De hecho, a nadie dejó indiferente el conflicto de la familia por la herencia de la actriz, que presuntamente aún no se ha cobrado, y que tiene pasando penurias a los jóvenes.

“Ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate”, declaró la madre de la difunta, Talina Fernández, poco antes de morir el mes pasado.

Pero, ¿de qué viven actualmente los hijos de Mariana Levy?

Aunque han mantenido la privacidad al respecto, se sabe que María López Levy, la mayor de todos producto del romance con Ariel López Padilla, es artista y fotógrafa. Fue adoptada legalmente por Talina, así que siempre tuvieron una estrecha relación y vivió bajo a su cuidado. También es modelo e influencer, ambas compartieron en un podcast.

De la unión con ‘El Pirru’, llegó José Emilio Fernández, que ha declarado recientemente que vende tacos y chilaquiles en la calle para sobrevivir a sus 18 años. “No me alcanza para pagar todos los gastos de la casa, que es mantenimiento, agua, gas, más mi súper, está bastante complicado”, reseñó.

“A José Emilio le gustan mucho las bambalinas, es capaz de decir cualquier cosa”, aseguró sobre la entrevista que concedió donde declaró que su media hermana María es quien aparentemente les impide cobrar su parte de la herencia.

“José Emilio se quedó de 8 meses cuando le ocurrió eso a mi hija, así que él no mamó la educación que tenemos todos nosotros” — Talina Fernández sobre José Emilio.

Paula Fernández, por su parte, ha dicho que quiere ser actriz y modelo, pero aún no ha saltado a la fama. Mantiene bajo perfil y se sabe que estudia actuación. “Es complicado pero estoy muy agradecida porque hay gente que me está ayudando a hacer esto posible, pues ahorita no puedo trabajar”, dijo, explicando que la mantiene su papá.