De la muerte de Mariana Levy a distanciarse de sus nietos: Talina Fernández luchó por unir a los suyos

Se apagó la vida de Talina Fernández, una artista que dejó un legado importante para la industria del entretenimiento en México.

Tras ser diagnosticada de una leucemia terminal, a las 4:30 de la tarde del 28 de junio, la ‘Dama del buen decir’ cerró sus ojos para encontrarse con su hija Mariana Levy, uno de los dolores más profundos que llevó en vida.

Éxitos en la radio y la televisión se cuentan a montón, una carrera artística que llevó impecable hasta el último día de su vida. No hubo momento duro que no superara y se plantara frente a las cámaras para seguir trabajando.

Su dolor más grande, la muerte de Mariana Levy

Uno de los momentos más difíciles de enfrentar y que le cambió el rumbo de la vida a Talina fue aquel 29 de abril de 1995 cuando se enteró de la repentina muerte de su hija Mariana Levy a consecuencia de un infarto agudo al miocardio.

El hecho que conmocionó a México, ocurrió cuando Mariana fue víctima de un asalto en las Lomas de Chapultepec. La joven actriz se dirigía a un parque de diversiones del sur de la Ciudad de México con sus hijos para celebrar con ellos el Día del Niño y allí fue apuntada con una pistola y perdió el conocimiento.

En una entrevista que le hizo Yordi Rosado, Talina contó que se enteró de la muerte de su hija cuando estaba a punto de entrar al aire con el programa ‘Nuestra casa’, del que era conductora.

“Me estaban maquillando para (el programa) ‘Nuestra casa’ y me habla Pirru (quien estaba casado con Mariana) y me dice algo que no entendía un carajo. Lo único que entendí fue ‘un paro cardíaco’ y le pregunté: ‘¿la sacaron del paro?’, ya no entendí la respuesta”, relató.

“Fui al hospital donde murió mi niña, yo entré sin saber si seguía viva; estaban las enfermeras sentadas rezando: ‘¿dónde está mi niña?’. Estaba en el suelo. Ahí la habían tratado de revivir”, agregó.

El distanciamiento de sus nietos

La partida de la protagonista de “La Pícara Soñadora” vino con otro golpe muy duro para Talina, el alejamiento de sus nietos, Paula y José Emilio, a quienes su fallecida hija procreó con José María Fernández, “El Pirru”.

María Levy, la primogénita de Mariana con Ariel López Padilla, se quedó con Talina. “Le hablé a Ariel y le dije: ‘¿Puedo adoptar a tu hija?’ Y me dijo: ‘Lo que sea mejor para ella, adelante’, y adopté a María como mi hija legalmente, y estuvo conmigo nueve años”, señaló la conductora a la revista Caras.

Ambas fueron muy unidas y crearon un lazo que traspasó la relación abuela y nieta.

Con Paula y José Emilio fue diferente, “El Pirru” los alejó de la abuela, pero ella logró acercarse a ellos tiempo después.

Sin embargo, dos acontecimientos afectaron a la ‘Dama del Buen Decir’ con sus nietos: el intento de Paula acabar con su vida y a José Emilio asegurar que estaba pasando trabajo por no recibir la herencia de su madre.

Pero el tiempo lo cura todo y pese a los problemas, Paula y José Emilio guardan los recuerdos más hermosos con su abuela, de quien no pudieron despedirse en vida.

“Honrar su nombre es esforzarnos y seguir adelante por ella. Quería llegar a despedirme de mi abuela. Lamentablemente no, pero sé que lo que dije me escuchó. Principalmente que la amo mucho y que espero que abrace mucho a mi mamá y que armen una gran fiesta porque ya están juntas”, expresó José Emilio al salir del nosocomio donde falleció su abuela.

Los problemas de salud no la detuvieron

En 2006, Talina Fernández fue diagnosticada con un meningioma, un tumor en la cabeza -del tamaño de una pelota de ping pong- del que únicamente le fue retirado la mitad, por el riesgo de que le perforaran una vena.

En 2016, durante un chequeo médico, le fue hallado un glioma, otro tumor cerebral.

‘La dama del Buen Decir’ también fue diagnosticada con leucemia, enfermedad que afectó severamente su salud hace tan solo unos meses, según informó su hijo Coco Levy, minutos después del fallecimiento de su madre, reseñó el portal Univisión.

Talina batalló durante 5 días en Terapia Intensiva, pero su cuerpo no pudo más y a las 4:30 de la tarde del 28 de junio falleció esperando la llega de sus nietos.