A sus 54 años, Lety Calderón no se intimida por las arrugas: así las presume con orgullo

Lety Calderón La actriz no teme mostrar sus arrugas (Instagram)

Desde que protagonizó la telenovela Esmeralda, Lety Calderón ha tenido un lugar privilegiado en la cima como una de las favoritas de la pantalla mexicana. Con sus ojos verdes y gran carisma enamoró al público que hasta ahora la ha seguido en su día a día y en cada proyecto nuevo que realiza.

La actriz recientmente terminó su participación en la telenovela El amor invencible al lado de Angelique Boyer. En esta, tuvo la oportunidad de interpreta a Josefa de Torrenegro, una mujer de carácter fuerte que tuvo que soportar en silencio los golpes de la vida.

Lety Calderón A sus 54 años luce espectacular (Instagram)

Ahora la actriz triunfa en la serie Madre de alquiler, la cual desde su estreno ha estado en los primeros lugares en la plataforma de Netflix. En ella, Lety interpreta a la matriarca de la familia que intenta hacerle la vida imposible a Yeni, la protagonista.

No importa qué papel interprete o en qué género se desenvuelva, Leticia Calderón siempre impacta con su belleza y a sus 54 años, demuestra que no hay que temerle al paso del tiempo ni a sus estragos.

Lety Calderón apuesta por lo natural abrazando sus arrugas

Además de recibir aplausos por sus actuaciones, la actriz ha sido muy halagada por su estilo de vida ya que no sólo es una madre dedicada sino que ha sido un ejemplo sobre dejar de temerle al paso del tiempo.

Lety Calderón Así lucía la actriz hace unos años (Instagram)

Aunque sus publicaciones suelen ser muy esporádicas, la actriz suele compartir imágenes en su estado más natural, sin maquillaje ni retoques.

Si bien fue dotada con una gran belleza, nadie puede evitar las marcas que aparecen con el paso del tiempo. Sin embargo, eso no es ningún problema para ella ya que sus arruguitas son prueba de los años bien vividos.

Lety Calderón La actriz participó en 'El amor invencible' (Instagram)

En una entrevista con De primera mano en 2021, la actriz aseguró que no se ha hecho ningún arreglo estético y que si lo hiciese, no tendría ningún problema con sincerarse al respecto. Así, Lety se siente muy orgullosa de sus estrías, celulitis, arrugas, canas y hasta la cicatriz de sus cesáreas.

“Me haría tal vez algo en el cuerpo pero no en la cara porque a mí me gustan las arrugas, las canas, la historia en la cara”, aseveró.

Lety Calderón La actriz ha sido una de las consentidas de la televisión (Instagram)

Las mujeres nos enfrentamos a la presión de vernos perfectas toda la vida. Desde pequeñas, la sociedad nos hace creer que las marcas en la piel como manchas, arrugas y cicatrices son signos de imperfección, lo cual no es verdad. Y conforme envejecemos, nos obliga a mantener el aspecto juvenil que teníamos a los veinte al mismo tiempo.

No es de extrañar que cuando una mujer llega a los 40 no se sienta muy bien consigo misma y se pregunte si podría ser mejor, más delgada, más joven, más bonita.

Lety Calderón La actriz se ha dedicado a su hijo Luciano

Aunque Calderón haya dicho que sí se haría alguna intervención en su cuerpo, no lo ha hecho. Al contrario, ella sigue mostrándose al natural sin importar si encaja o no con lo que la sociedad espera de ella. Al final, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca sin embargo, no hay que caer en presiones ajenas que pongan en riesgo nuestra integridad a cambio de lo que se considera “deseable” o “aceptable”.