Marlene Favela revela qué frase la hace sentir una villana muy perversa

Salió de su zona de confort. Marlene Favela dejó atrás a las chicas buenas, a las protagonistas sufridas para darle vida a una villana que marcó su historia como actriz. Desde el 20 de febrero de este año, ella causó que el público amara y odiara al mismo tiempo a Columba Villarreal de Torrenegro, una frívola y poderosa mujer que tuvo una infancia difícil y no dejaría que Leona Bravo (Angelique Boyer) se interpusiera en su camino en la telenovela El amor Invencible.

Pero, la noche de este 9 de junio llegó a su final, que dejó a todos paralizados y conmovidos. Sin duda, la audiencia aplaudió la interpretación extraordinaria de Marlene, quien se ganó un puesto entre las mejores malvadas de la pantalla chica y que se le abren otras puertas en el mundo de la actuación.

La estrella de 45 años agradeció la mañana de este lunes 12 de junio al productor Juan Osorio por confiarle este papel: “Me llevo la mejor de las experiencias. (...) Agradecida con Juan Osorio por haberme regalado esta villana que es exquisita, es una mujer fascinante, manipuladora, inteligente, de negocios, no está dispuesta a perder por nada del mundo”.

Las frases que inmortalizaron a Columba

La antagonista se llevó muchísimos créditos entre la audiencia, que quedó atónito con el desempeño de Marlene, pues era su primera vez en este tipo de personajes. ‘Columba Villarreal’ se quedó en entre el público y fue precisamente con sus icónicas frases como logró inmortalizarse.

“No toques lo que no puedes pagar”, “Tú te crees loba, pero ni a gata llegas”, “No seré leona, pero puedo ser una perra”, “Yo no soy la manzana, yo soy la serpiente”, fueron algunas de las frases que, pese que son despectivas, divirtieron y se convirtieron en memes. Por su puesto, Marlene no pasó esto por alto y conto en el programa Hoy, cuál es la palabra que la hace sentir la más mala de todas.

Favela contó que todas las frases de Columba le gustaron, pero la palabra clave era “gata”, esa es la que la lleva a drenar todo su veneno: ”Es que mira, yo hice un personaje que se llama ‘la gata’ y ahora mi personaje de Columba le decía a todos gata de forma peyorativa y a los empleados se les refería así, por ejemplo: ‘Todos los gatos son iguales, les mueven una lata de atún más grande y se van’, ‘Esa gata asalariada’.

Lee también: ¿Quiénes son las parejas reales del elenco de ‘El amor invencible’? Dos se van a casar

A Marlene también de fascinaba cuando decía: “La cámara me ama”, pues ella sabía que era divina. Para la protagonista de novelas, significó todo reto pues son opuestas: “No nos parecemos y era lo que más me llamaba la atención. Somos completamente distintas en todo y esto fue lo que más lo hico enriquecedor”.