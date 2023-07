Galilea Montijo es señalada de estar ‘muy vieja’ para sus looks en LCDLF: así se defiende

Galilea Montijo Internautas señalaron que la conductora "ya está vieja" para sus looks sexys (Instagram)

Si alguien ha dado de qué hablar en La casa de los famosos además de Wendy Guevara, ha sido Galilea Montijo que, sin estar dentro, ha sido tendencia por varias razones.

El pasado domingo, la conductora sorprendió a todos luego de aparecer con un jumpsuit rojo de la firma LaQuan Smith, valuado en 22 mil pesos mexicanos. Galilea fue la encargada de presentar al expulsado de la noche que fue nada más y nada menos que Paul Stanley, su ex compañero en Hoy.

El también conductor se convirtió en el quinto eliminado de la noche y el primer hombre pues hasta ahora solo habían salido mujeres, entre ellas Ferka, Sofía Rivera Torres y Marie Claire.

Stanley aprovechó su salida para enviarle un mensaje a Sergio Mayer y Poncho De Nigris, a quienes acusó de ser traicioneros. “Quiero dejar bien en claro una cosa a Sergio y Poncho, el pinche traicionero no fui yo papá, no fui yo, no se les olvide. Nos vemos en el hotel, para que recuerden algo”, declaró.

El look de Galilea Montijo “opacó” la salida de Paul Stanley

Si bien en redes sociales los fans hicieron caer una lluvia de comentarios sobre la salida de Paul, nadie pasó desapercibida la sensual prenda de Galilea que enmarcó su torneada figura.

Eso sí, no faltaron aquellos que la criticaron por su “mal gusto” y hasta la señalaron “de vieja”.

“Se ve bien corriente”; “Ya no está en edad”; “Muy vieja para andarse vistiendo así”; “Parece que la visten para irse a un burdel”. “Vieja y ridícula. Que la asesoren mejor”; “Nadie le dijo que se ve corriente??? ya no está en edad!!!”

La vestimenta consta de un corte Hip Cut Out en V color Oxblood y la conductora lo complementó con unos tacones de punta negro y un makeup en tono dorado.

Por supuesto muchos salieron en su defensa, alegando que se veía espectacular. “Muy bella la Gali, siempre impactando con lo que se ponga!!!”; “Le dirán vieja pero ya quisieramos todas vernos así”; “Pues para otras pasa la edad pero no para Gali. 50 años y se ve 20 años más joven”; “Se ve muy bien, esta muy bella para su edad, muchas ya quisiéramos ese cuerpazo”.

Galilea Montijo siempre ha defendido sus gustos

Desde que inició La Casa de los Famosos, Galilea ha sorprendido con sus sensuales atuendos, los cuales han sido criticados pero también alabados. Y es que no importa lo que digan, ella siempre se mantendrá fiel a su estilo y gustosm ignorando las críticas destructivas.

Hace unas semanas, la conductora lució otro jumpsuit inspirado en Selena Quintanilla. El body con cuello halter, apertura en el abdomen, escote en la espalda, piernas en campana e incrustaciones brillantes, estuvo a cargo de Aldo Rendón, quien además lo nombró Disco Gali en honor a la conductora.

Galilea Montijo ha optado en varias ocasiones por modelos cut out, con los que ha hecho alarde de su escultural figura y belleza a los 50 años.

En otra emisión de LCDLF, la conductora lució un espectacular vestido con piedras color fucsia bordadas sobre transparencias. El entallado vestido estaba compuesto por hombreras que favorecieron su ya privilegiada figura, además de que los zapatos altos nude hicieron que sus piernas se vierna aún más tonificadas.

Y para seguir reafirmando que los 50 no son impedimento para lucir sexy, Gali también optó por un vestido metalizado con un corte asimétrico en la pierna derecha y un toque ‘cut out’ en la cintura.